Scuola superiore, come evitare di fare la scelta sbagliata? Gli errori da non fare

Scelta scuola superiore, gli errori da non fare

Attenzione a non farsi influenzare dalla componente territoriale: se ci si immagina un lavoro in campo medico-dentistico non si dovrebbe rinunciare alla possibilità di frequentare un liceo a indirizzo bio-medico solo perché si trova in un comune diverso dal proprio e frequentarlo richiederebbe di alzarsi prima per andare a scuola. Allo stesso tempo, però, devi essere veramente motivato, perché devi sapere che scegliere una scuola lontana comporterà comunque del sacrificio.

Non farti condizionare dagli amici: il fatto che la maggior parte dei propri compagni di classe delle scuole medie abbia deciso di frequentare un liceo non significa che si debba fare lo stesso.

Prima di fare la scelta definitiva dai sempre un’occhiata ai dati e ai numeri su professioni più ricercate e remunerate e mercato del lavoro può servire: inseguire i propri sogni è importante, certo, e non c’è niente di meglio che farlo già a partire dalle scuole superiori, ma bisogna anche essere concreti. Per chi non pensa di andare all’università, infatti, è importante aver chiaro in mente fin da subito che quali sbocchi lavorativi offre la scuola superiore che si vuole intraprendere.

Non badare al giudizio degli altri. Se si ha un sogno nel cassetto non bisogna considerare i giudizi negativi. Tutte le scuole, infatti, sono valide e importanti.

Ultimo, ma non meno importante: non seguire le orme di parenti e fratelli più grandi: tu sei tu, indifferentemente da quello che tuo fratello o tua sorella hanno voluto per se stessi.

Scuola superiore, così si effettua l'iscrizione

Si avvicina la scelta della. Dalsarà possibile effettuare l'iscrizione. Si tratta, come logico, di una scelta importante che va ponderata bene. Una scelta troppo affrettata rischia di essere sbagliata, quindi bisogna riflettere molto attentamente. Importante, però, è non farsene un cruccio:Ecco alcuni errori da non fare nellaPrima di tutto occorre scegliereda un lato e, dall’altro, con le proprie inclinazioni. Se sei ancora indeciso su quale scuola scegliere, ecco alcune dritte su come evitare di sbagliare.L'iscrizione alla scuola superiore si effettua online. Nella scuola secondaria di secondo grado, lo ricordiamo, le famiglie effettueranno anche la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. Per tutte le informazioni visita il sito del MI https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.