Iscrizioni scuola 2021, possibili date dal 4 al 22 gennaio

Come presentare la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2021/22

Nonostante il periodo, già si pensa al prossimo anno scolastico, che speriamo sia totalmente diverso rispetto a quello appena iniziato. E così ieriil Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali hanno svolto un incontro molto importante per molti studenti e le loro famiglie: oggetto, infatti,per tutteall’anno scolastico 2021/2022.Curioso di saperne di più? Continua a leggere e lo scoprirai!Guarda anche:Come riportato da ‘Orizzontescuola.it’ secondo quanto prevede, la domanda per l’potrà essere presentata onlineper le classi prime dellee per quelle delleche sceglieranno di aderire a questa modalità. L’iscrizione nelleinvece dovrà essere effettuata presentando la domanda presso l’istituto prescelto. Al momento come abbiamo già specificato si tratta solo di una bozza, nulla infatti è ufficiale. Se però sei uno studente che nel prossimo anno scolastico dovrà iniziare un nuovo ciclo, ti convienee parlarne con i tuoi genitori. Meglio arrivare, quando si avrà una notizia ufficiale da parte del Ministero dell’Istruzione, preparati!