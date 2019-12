Orientamento superiori: come scegliere un liceo se si è indecisi?

Come scegliere un liceo se si è indecisi: l'offerta formativa

Liceo artistico

Iniziamo con il liceo artistico.

Il liceo artistico è indirizzo allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. Frequentandolo potrai scegliere di studiare tra arti figurative, architettura e ambiente, design, grafica e scenografia.

È un indirizzo che dà spazio a diversi laboratori creativi per farti sviluppare le capacità progettuali nei diversi ambiti.



Liceo classico

Il liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Il primo biennio mantiene la denominazione di ginnasio per passare poi al secondo biennio e al quinto anno. Se studiare il greco e latino ti spaventa ancora di più, ecco qui delle valide ragioni per studiare queste lingue antiche!



Liceo linguistico

Il liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Se vuoi parlare una lingua straniera o comprendere più da vicino la cultura di un altro Paese, questo indirizzo ti dà la possibilità di studiare tre lingue straniere con l’ausilio di un docente di lingua e di un madrelingua.



Liceo musicale e coreutico

Il liceo musicale e coreutico è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e dello studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Sono previste specifiche attività funzionali per farti acquisire una buona padronanza dei linguaggi musicali e coreutici in tutti i loro aspetti.



Liceo scientifico

Il liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Si può scegliere anche l’opzione “Scienze applicate” che introduce elementi della cultura scientifico-tecnologica al posto del latino.



Liceo delle scienze umane Il Liceo delle Scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Si può scegliere anche l’opzione “economico-sociale” per fornirti competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.



Come scegliere un liceo se si è indecisi? Ecco dei consigli utili

Paolo Ferrara

Scegliere quale scuola frequentare è sempre unper ogni studente al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Se vuoi iscriverti ad unle domande da porsi sono tante: “Liceo classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico o delle scienze umane? E poi cosa farò da grande?”.Secondo quanto riportato da una circolare emanata dal, per effettuare l’iscrizione per qualsiasi scuola di qualsiasi grado bisogna compilare un modulo online tra il 7 e il 29 gennaioPer farlo, il ministero mette a disposizione il sito “” come strumento di orientamento nella scelta del percorso di studio.A partire da una pagina di ricerca e utilizzando tre distinti criteri, la piattaforma localizza le scuole, visualizza i contenuti di ciascuna scheda informativa ed effettua un confronto sulla base di alcuni parametri.In Italia sono sei gli indirizzi dei licei: ognuno con delle materie specifiche di studio tra biennio e triennio. Non avere paura, ecco una panoramica per conoscere più da vicino.Tutti, prima o poi, ci troviamo di fronte ad una decisione da prendere e non sempre è facile valutare tutte le soluzioni a 360 gradi. Niente paura, per incominciare bisognacirca il tuo futuro e abbandonare quei luoghi comuni che sono nati sulle tipologie di scuola. Se non l’hai ancora fatto, inizia a pensare a come ti vedi tra dieci anni tenendo in conto le tue passioni. Puoi anche immaginare di stare nello spazio o di diventare il presidente della Repubblica, ma devie tenere i piedi per terra… Ecco, appunto!È inoltre consigliabilemolto da amici o parenti. È una scelta personale ma questo non esclude il fatto che non puoi parlare con loro dei tuoi dubbi. Molte volte, infatti, confrontarsi con persone che ti conoscono bene può essere utile per aprire riflessioni e cercare di concretizzare una scelta.Inizia ad immaginare anche un futuro ipotetico nella nuova scuola considerando l’offerta formativa, le opportunità e le attività extra scolastiche. Ti piacerebbe davvero frequentare la scuola che hai pensato?