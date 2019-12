I 10 licei scientifici migliori d' Italia

La classifica dei dieci licei scientifici migliori d'Italia

Puntuale come ogni anno arriva la classifica suididella Fondazione Agnelli, con i dati aggiornati su come le scuole secondarie di II grado di tutta Italia preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma.La classifica diconsidera da un lato i licei che preparano meglio all’università e dall'altro gli istituti tecnici e professionali che aprono le porte al mondo del lavoro.Vengono considerati più parametri, come ad esempio i crediti formativi e i voti di esame conseguiti dagli studenti diplomati nei singoli istituti, al termine del primo anno di università. Sulla combinazione di questi parametri ha infatti formulato un nuovo indice, l'indice FGA, sul quale punteggio si basa la graduatoria. Un'analisi di Tuttoscuola ha individuatoAl decimo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 84,96/100. Da questo liceo escono in media 178 studenti all’anno con un voto medio di maturità pari a 81. L’84% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al nono posto c’è ildicon un indice FGA pari a 85,13/100. In media sono 167 gli studenti che escono da questa scuola ogni anno. Il voto medio di maturità degli immatricolati è 79. Il 92% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.All’ottavo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 85,92/100. Da questo liceo escono circa 118 studenti all’anno e gli immatricolati hanno un voto medio di maturità pari a 82. L’89% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al settimo posto c’è ildi Piove di Sacco (Padova), con un indice FGA pari a 86,35/100. Da questa scuola escono in media 76 studenti all’anno con un voto compreso tra 70 e 80 rispettivamente per non immatricolati e immatricolati. L’85% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al sesto posto c’è ildicon un indice FGA pari a 87,07/100. Sono circa 166 gli studenti che si diplomano ogni anno e gli immatricolati hanno un voto medio pari a 80. L’87%% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al quinto posto c’è ildicon un indice FGA pari a 87,80/100. Da questo liceo escono in media 120 studenti e gli immatricolati hanno un voto medio pari a 77. Il 90% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al quarto posto c’è ildicon un indice FGA pari a 87,87/100. Il numero dei diplomati per anno è 194 e gli immatricolati escono con un voto medio di maturità pari a 78. L’89% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al terzo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 88,65/100. Sono circa 51 i diplomati per anno. Gli immatricolati hanno un voto medio pari a 81. L’85% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al secondo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 88,81/100. Da questo liceo escono in media 262 studenti ogni anno e gli immatricolati hanno un voto medio pari a 74. Il 90% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.Al primo posto c’è ildicon un indice FGA pari a 88,99/100. Sono circa 76 gli studenti che escono in media ogni anno da questo liceo. Il voto medio di maturità degli immatricolati è pari a 79,9. Il 90% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università.