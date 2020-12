I 10 licei scientifici migliori d'Italia: quali sono nel 2020

I migliori licei scientifici in Italia nel 2020: quali sono i parametri?

Top 10 licei scientifici migliori d’Italia 2020

Indice FGA: 91.56

Voto medio di maturità degli immatricolati: 82.2

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 83

Numero di diplomati per anno: 40

Il 91% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 90.51

Voto medio di maturità degli immatricolati: 81.1

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 83.7

Numero di diplomati per anno: 162

L’87% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 88.55

Voto medio di maturità degli immatricolati: 83.7

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 87.5

Numero di diplomati per anno: 142

L’88% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 88.43

Voto medio di maturità degli immatricolati: 78.7

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 72.6

Numero di diplomati per anno: 251

Il 91% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 88.34

Voto medio di maturità degli immatricolati: 78.3

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 80.01

Numero di diplomati per anno: 110

Il 90% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 87.54

Voto medio di maturità degli immatricolati: 79.9

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 81.6

Numero di diplomati per anno: 145

Il 92% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 87.84

Voto medio di maturità degli immatricolati: 78

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 80.1

Numero di diplomati per anno: 183

Il 90% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 87.99

Voto medio di maturità degli immatricolati: 80.3

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 77.8

Numero di diplomati per anno: 193

L’87% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 86.83

Voto medio di maturità degli immatricolati: 80.4

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 79.4

Numero di diplomati per anno: 46

Il 92% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Indice FGA: 86.25

Voto medio di maturità degli immatricolati: 79.4

Voto medio di maturità dei non immatricolati: 76.5

Numero di diplomati per anno: 60

L’87% dei diplomati si immatricola e supera il primo anno di università



Ormai mancano davvero poche settimane, intervallate anche dalle vacanze Natalizie,. Dunque per tutti i ragazzi di terza media 2020/2021 è ora essenziale iniziare aper poi continuare gli studi all’università o prendere strade alternative una volta finiti i cinque anni., da anni ormai,, sulla base dei punteggi pubblicati sulla piattaforma Eduscopio.it. Scopriamo dunque insieme,, che ha comparato i punteggi ottenuti dai licei di alcune città campione e ha stilatoGli istituti superiori di secondo grado, in questo caso particolare i licei scientifici,- “” - che la Fondazione Agnelli crea aggregando dati riguardanti, e. Andiamo quindi a vedere la classifica dei 10 migliori licei scientifici d’Italia.Quindi, dopo aver spiegato i criteri con i quali Eduscopio procede per classificare ogni scuola senco il particolare indice FGA,