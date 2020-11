OMS con Azzolina: contagi limitati, riaprire le scuole

Scuola: bisogna ritornare alla didattica in presenza se non si vuole la dispersione

School for Future: le proteste degli studenti che non vogliono la DaD

Fonte: Lucia Azzolina via FbDa qualche giorno si parla di un probabileLa Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina da subito infatti ha evidenziato quanto è statoAl suo fianco, e quindi a spingere per un ritorno degli studenti in classe, ci sono ancheEcco tutto quello che c’è da sapere."Come Ministra sono convinta che dobbiamo fare ogni possibile sforzo per tenere le scuole aperte. È un nostro dovere garantire un'istruzione di qualità alle nostre studentesse e ai nostri studenti”. Sono queste le parole della ministra dell’Istruzionedurante un incontro da lei voluto per parlare della complessa situazione che ilsta vivendo. Con l’emanazione dell’ultimo, come risaputo, l’intero territorio nazionale è stato diviso in diverse zone, ognuna con dellerestrittive ben definite. Il risultato è lanella maggior parte dei casi, dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado all’ultimo degli istituti superiori. Ad essere preoccupati dei danni che la didattica a distanza comporterebbe nella vita degli studenti, però, non è solo la ministra Azzolina. Anche l’e l’si sono uniti nello stesso grido, dimostrando che una chiusura prolungata delle scuole può effettivamente comportare conseguenze gravi in termini die di. Come anticipato, peraltro, dall’analisi dei contagi degli scorsi mesi è emerso che l'impatto nelle scuole è statoe che la trasmissione tra gli studenti avveniva soprattutto inalla scuola. La probabilità di contagio, infine, è risultata più bassa nei bambini.Unaemersa durante l'incontro per confrontarsi sull'evoluzione della pandemia in ambito scolastico suggerisce che è opportuno rendere idi chiusura delle scuole il più possibile. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il direttore regionale per l'Europa,, e il direttore vicario, dell'OMS,, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità,, il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico per l'emergenza,, il Presidente della Società Italiana di Pediatria,, il Direttore dell'INAIL,. Nel frattempo gli studenti sono già in rivolta per la confusione e i disagi che il mondo scuola sta vivendo con la didattica a distanza. Il loro desiderio, infatti, è ritornare tra i banchi di scuola in sicurezza e nel rispetto di tutte le misure del caso. Il movimento “”, sostenuto dal, chiederà dal– giorno in cui scade l’ultimo DPCM – di ritornare tra i banchi di scuola.