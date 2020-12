Come recuperare un brutto voto? Ecco i consigli

Dimostra attenzione in classe

Fai domande e chiedi consigli agli insegnanti

Prendi ripetizioni o studia in gruppo

Fai attenzione agli errori

Fai piccole pause

Fai schemi sintetici

Approfondisci in maniera autonoma

Proponiti volontario alle interrogazioni

Scopri Skuola.net | Ripetizioni!

Capita a tutti, anche ai più bravi, di prendereche deluda le proprie aspettative. Niente paura però, non tutto è perduto, poiché con un po’ di impegno è possibile non compromettere la media., quello fondamentale, per poter recuperare ma non è l’unico mezzo per riuscirci. Ci sono infatti alcuniche, se attuati con costanza, potrebbero fare la differenza e assecondareGuarda anche:Durante le lezionie prestadel docente: un comportamento propenso all’apprendimento che dimostri interesse e partecipazione, è fondamentale per fare una buona impressione.Per tutti ci sono materie che risultano molto più difficili di altre, a tal punto che spesso non si comprendono interi argomenti. Se poi le incomprensioni si accumulano, il rischio è ovviamente quello di tralasciare sezioni che, incrementandosi, rischiano di rimanere irrimediabilmente indecifrabili. Per evitare una situazione di questo tipo che sicuramente potrebbe danneggiare la media, è importantee magari anchesu come approcciare lo studio della materia o su come esercitarsi per comprenderla meglio. Insomma, il docente è una guida quindi non aver paura di chiedergli aiuto!Come sostegno alle spiegazioni del docente, lesono utili per chiarire eventuali dubbi rimasti irrisolti. In alternativa, se haiparticolarmente bravi in quella specifica materia, allora approfittane per studiare qualche ora insieme. Confrontarsi con gli altri infatti è sempre un buon modo per apprendere.Quando il docente restituisce i compiti corretti o verifica oralmente lo svolgimento di quelli assegnati per casa, fai attenzione agli. Dopo averli capiti infatti, in futuro saprai come evitare di rifarne altri analoghi. E se non comprendi le correzioni apportate, non dimenticare di chiedere chiarimenti direttamente al docente.Quando studi più materie in un solo pomeriggio, può capitare di confondere o non ricordare più niente di ciò che hai fatto, già dopo poche ore. Per non disperdere tempo ed energie, in base alla difficoltà dell’argomento che affronti, predisponi, intervallate da, utili per riordinare le idee su ciò che hai studiato senza affaticarti in modo continuativo ed eccessivo.Spesso laaiuta la, anche di quelli più complicati. Per questo, è buona abitudine, ad esempio attraverso. E’ un modo molto valido per quel che riguardache una volta scritti possono essere memorizzati più facilmente.rappresenta sicuramente un modo per stupire positivamente il docente. Se lavorerai autonomamente infatti dimostrerai di possedere. Questo è sicuramente un ottimo modo per iniziare il tuo recupero nel modo corretto.Se un’interrogazione non va come speravi, inizia da subito ad impegnarti e nelle lezioni successive, proponendoti come. Dimostrerai così un reale interesse e impegno nel recuperare il brutto voto.Se vuoi iniziare a migliorare i tuoi voti, può aiutarti consultare un esperto della materia che suggerisca il metodo di studio più adatto e fornisca tutte le spiegazioni per i dubbi e le perplessità trovate durante la preparazione.E chi meglio di tutor qualificati e preparati sarà in grado di aiutarti? Oggi, poi, è molto semplice trovare l'insegnante più adatto a te, soprattutto online!Con Skuola.net | Ripetizioni è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net | Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 30.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento, mentre la lezione può essere svolta a domicilio o, anche questa, online via Skype.