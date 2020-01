Come ottenere buoni risultati sulla pagella scolastica?

Ottenere buoni risultati in pagella: ecco le strategie giuste

Andare a scuola quando ci sono compiti e interrogazioni : può sembrare banale ma è fondamentale. Non presentarsi e rimandare queste prove, che inevitabilmente andranno affrontate prima o poi, può portare il professore a farsi una cattiva idea di voi. Ha senso rischiare per rimandare qualcosa che andrà comunque affrontato? Testa alta, quindi, e via che si va a scuola in tutte le giornate per dimostrare che siete persone consapevoli e che si assumono le loro responsabilità. Anche questo va a incidere sul voto finale in pagella.

Attenzione al compagno di banco : che vuol dire? Evitate di sedervi vicino ai compagni di classe chiacchieroni o con cui tendete a distrarvi! Saranno le persone con cui passerete la ricreazione, certo, ma tenete presente che è importante avere accanto qualcuno che ci sproni a dare il meglio e a seguire le lezioni. Un compagno di classe bravo può senz'altro essere utile e potrete aiutarvi a vicenda con gli argomenti che non avete compreso appieno.

Orecchie ai prof : state attenti durante le lezioni per capire quali sono gli argomenti a cui i docenti tengono di più e che sottolineano maggiormente. Nove su dieci saranno materia di compito in classe o di interrogazione, quindi arrivare preparati su quelli può essere la marcia in più di cui avete bisogno per eccellere.

Se non capite chiedete : non ha senso rimandare. Se qualcosa non è chiaro durante la spiegazione bisogna fare domande immediatamente oppure, al massimo, nel corso della lezione successiva. Fare domande è sinonimo di interesse e di partecipazione, due qualità che i docenti tendono sempre a premiare e a ricordare quando si tratta di assegnare i voti.

Abbiate sempre un atteggiamento rispettoso: essere corretti e educati paga. Soprattutto davanti ai professori a scuola. Non rispondete in maniera sgarbata e tenete presente che, tra voti in pagella a fine anno, conterà anche quello in condotta. Non ha alcun senso farsi rovinare la media finale per mancanza di rispetto nei confronti dei docenti o del materiale scolastico, del quale occorre avere sempre molta cura.

? Tutti gli studenti puntano ad arrivare a fine anno con i, o quantomeno senza insufficienze o debiti che andranno poi trascinati a settembre. Vediamo insieme qualche consiglio logico e tutte le piccole accortezze che, seguite alla lettera, vi faranno arrivare a fine anno con non solo senza ilma con la consapevolezza di ottenere in pagella i migliori voti possibili.Per puntare al massimo bisogna, e proprio da qui possiamo partire con i nostri. Per puntare ad avere buoni voti nei compiti in classe e nelle interrogazioni è necessario adottare una strategia vincente che comprende una serie di mosse per arrivare sempre preparati alle prove da affrontare a scuola. Vediamo allora come