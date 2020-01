Tutti 10 in pagella: le migliori strategie da adottare per ottenerli

Come avere tutti 10 in pagella: ecco tutti i passi necessari

Organizzazione prima di tutto

Fare un programma di studio

Capire il metodo di studio

Anche riposarsi è importante

Parole d’ordine?, innanzitutto. E poi dare il massimo sempre e comunque. Per diventareoccorre organizzarsi in maniera puntuale e costante. Oltre a questo è necessario creare un programma di studio ad hoc basandosi anche e soprattutto sul proprio metodo di studio, che va trovato e consolidato nel tempo.Il trucco finale? Non scordarsi del riposo! Per dare sempre il massimo occorre anche ricaricare le batterie quando serve. Vediamo alloraPeroccorre tenere presente che l’e che si tratta di un percorso ben strutturato. Vediamo allora,, quali sono le cose da fare per puntare al massimo dei voti in pagella.La prima cosa da fare?. Per farlo occorrono uno un’. Va benissimo anche il diario scolastico, l’importante è che tutto sia appuntato accuratamente. Anche un calendario da appendere alla parete della camerapuò tornare utile per avere sempre presente quanto tempo si ha a disposizione per studiare.che sia andranno segnate tutteper ognuna delle materie. Il calendario va consultato ogni giorno non soltanto per sapere cosa accade il nella giornata successiva ma anche per capire quanto tempo si ha prima delle varie prove.Per studiare in maniera metodica e non tralasciare nulla occorre unnel tempo che si ha a disposizione prima della prova. Come fare? Bisogna sempre tenere presentecosì da riuscire a suddividere il da farsi ine non ritrovarsi a dover studiare cinquanta pagine in un pomeriggio. Una volta fatto un piano sensato appuntate tutto con cura e state attenti a rimanere al passo.Ognuno ha ilche viene. Ci sono persone che apprendono leggendo, altre ripetendo, altre tramite, altre ancora ascoltando. O tutte insieme. Non esiste giusto o sbagliato ma solo adatto o non adatto a ogni singolo studente. A seconda del metodo di apprendimento che dà più risultati ogni studente potrà decidere cosa è meglio fare e come imparare meglio nel minor tempo possibile.Per dare il massimo occorre anche. Il giusto riposo è fondamentale per avere le energie giuste al momento giusto. Quando vi sentite stanchi, quindi, prendetevi pure una pausa. Fate uno spuntino, uscite con gli amici per qualche ora, andate in palestra e ricordate sempre che l’attività fisica è fondamentale per riuscire bene nello studio. Godervi qualche ora di sano riposo facendo quello che vi piace porterà il vostro