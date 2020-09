Scuola, si sciopera il 24 e il 25 settembre

La protesta dei sindacati: i motivi dello sciopero

Il 26 settembre nella Capitale prosegue l'ondata delle proteste sindacali

Tra qualche difficoltà e non poche incertezze, in diverse Regioni italiane l’anno scolastico è appena ripartito ma già si prospetta. Dopo lo stop dovuto alle elezioni per il referendum nazionale che avrà luogo domenica 20 e lunedì 21 settembre, almeno nelle scuole che sono sede di seggi elettorali, è stato indettoGuarda anche:Ad organizzare le due giornate di sciopero che coinvolgeranno(dirigenti, docenti e personale Ata) assunto a contratto determinato e indeterminato, hanno collaborato i seguenti: USB P.I., UNICOBAS Scuola e Università, COBAS Scuola Sardegna e infine CUB Scuola Università e Ricerca.A complicare la situazione in alcune Regioni come la Campania, la Basilicata e la Calabria, queste due giornate coincidono con quelle scelte per l’avvio dell’anno scolastico posticipato rispetto al 14 settembre.I motivi alla base della protesta sindacale riguardano le principali difficoltà che le istituzioni scolastiche stanno affrontando in questi giorni, la più evidente delle quali è sicuramentetra insegnanti su posto comune e di sostegno, personale amministrativo e infine anche collaboratori scolastici.A questo problema si devono aggiungere quelli irrisolti che riguardano l’, spesso fatiscente e priva di servizi fondamentali, il disagio dellee infineancora in corso.La situazione generale in cui versano le scuole insomma dimostra l’esistenza di irregolarità consistenti e complesse,. Dove poter trovare alloraper poter rispondere concretamente alle effettive esigenze della scuola italiana? La risposta dei quattro sindacati non lascia spazio ad incertezze: “(82 dei quali a fondo perduto),, 7 per il contratto ultra-scaduto, più i 13 necessari ad un piano pluriennale serio per porre in sicurezza l’edilizia scolastica”.Anche la Cisl Scuola, Cobas e Flc Cgil, Uil Scuola, Snals Confsal e Gilda hanno aderito all’ondata di protesta generale, preferendo peròproprio per non creare ulteriori disagi oltre quelli in cui versa già la scuola italiana in questo inizio insolito e particolare dell’anno scolastico. Lo slogan della manifestazione sarà “” e potranno partecipare liberamente studenti, docenti e Ata.Maddalena Gissi, Segretario della Cisl Scuola, ha spiegato l’utilità e l’importanza di un segnale come quello che questa manifestazione pomeridiana vuole trasmettere: “Abbiamo deciso di aderire alla manifestazione del pomeriggio perché le scuole sono chiuse e crediamo fondamentale, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dare al Paese. Sicuramente, se nei prossimi mesi non arriveranno da parte del Governo proposte e soluzioni utili oltre che investimenti certi per il settore scuola, valuteremo eventuali mobilitazioni di tutto il personale. Ma questo è il momento di accogliere i nostri alunni e di far sentire che la scuola ancora una volta, tra mille problemi, non si tira indietro. È un gesto di responsabilità”.