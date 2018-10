Occupazione a scuola, inizia il liceo Mamiani: come funziona e cosa si rischia

L’autunno, si sa, per gli studenti non è solo sinonimo di manifestazione ma anche di autogestione e occupazione. Quest’anno i primi ad iniziare quella che, probabilmente, sarà una lunga catena, sono stati gli studenti del Mamiani di Roma. Da ieri pomeriggio infatti, lo storico liceo di viale delle Milizie è occupato. Se anche nella tua scuola c’è aria di occupazione, è bene sapere in cosa consiste e in quali rischi si incappa.

Liceo Mamiani occupato: le motivazioni dell’occupazione

Occupazione scuola: cos'è e come funziona

Occupazione scuola, reato e conseguenze penali

. Inizia così il lungocon il quale gli studenti annunciano l’occupazione dello storico liceo romano. Il loro è– si legge nel post -che da anni chiediamo un cambiamento nella politica italiana”. Secondo il collettivo la chiusura dei porti è “l’emblema di una linea politica superficiale, incapace di analizzare la realtà e comprendere le sfide del futuro”. Per questi ed altri motivi, spiegati sulla pagina Facebook gli studenti hanno sottolineato che la loro. Infine viene specificato chené il corpo docenti della scuola. Nel frattempo, propriodella situazione.A differenza dell’autogestione, l’occupazione, come suggerisce la parola,Per farlo bisogna capire se la maggior parte degli studenti è d’accordo,Se la maggioranza degli studenti della scuola dà il suo voto favorevole,La scuola quindi viene occupata eEssendol’occupazionenello specifico:Invasione di terreni ed edifici,Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàriguardante il diritto alla pubblica istruzione.Per questi motiviper sgomberare la scuola affinché vengano riprese regolarmente le lezioni. Gli