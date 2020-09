A Roma e nel Lazio il 20% delle scuole non apre il 14 settembre

I dati della regione Lazio differenziati per province

Quali scuole del Lazio non riapriranno il 14 settembre

A quattro giorni dalla data di avvio del nuovo anno scolastico indicata dal Ministero dell’Istruzione, sono molte le scuole che stanno indietreggiando e rimandando la riapertura. Le ragioni che spingono molti dirigenti scolastici a prendere questa difficile decisione, sono soprattutto di natura sanitaria.Lae la, sono i fattori che rendono necessarioGuarda anche:Secondo i dati riportati da Il Messaggero e attinenti alla, mancano benper accogliere in sicurezza le comunità scolastiche, di cui. A questi numeri bisogna inoltre aggiungere anche ia cui assegnare le cattedre ancora vuote.All’interno della provincia romana, sono già molti i comuni ad aver annunciato un avvio in ritardo rispetto al 14 settembre: Valmontone, Colleferro, Segni, Labico e Artena. Si parla del 20% delle scuole nel Lazio che in questo momento non hanno la possibilità di riaprire.La situazione comunque è diversa nella regione: mentre auna scuola su cinque non riaprirà, ainvece le statistiche diventano più critiche raggiungendo la chiusura di ben nove istituti su dieci, pari quindi al 90% delle scuole della provincia. Nei comuni di Sabaudia, Formia, Terracina e Gaeta infatti le scuole non riapriranno.Anche ala situazione non è migliore secondo quanto dichiarato dal sindaco Giovanni Arena che, dopo alcuni sopralluoghi negli istituti, rimane scettico nei confronti di una possibile riapertura senza docenti e personale scolastico a sufficienza per far rispettare le misure di sicurezza previste.Anche ale stime si aggirano intorno al 90% dei plessi che ritarderanno la riapertura: mentre nel capoluogo la decisione è ancora in fase di discussione, nei comuni di Sora, Cassino e Anagni gli istituti il 14 settembre rimarranno chiusi.Nelinvece la situazione sembra migliore, contando solo piccoli comuni impreparati alla riapertura delle scuole, tra cui quelli di Cantalupo in Sabina, Casperia e Poggio Nativo.Tra le scuole nella capitale sono molti gli istituti di ogni ordine e grado che hanno chiesto una ripresa differita. Tra le scuole dell’infanzia l’in zona Tiburtina non riaprirà il 14 settembre così come l’Istituto Comprensivoa Torpignattara e anche quello a Via Fabiola, in zona Monteverde.Tra le superiori invece ritarderanno l’avvio anche l’istituto di istruzione superiore “” in via Togliatti e anche ilche ad oggi lamenta ancora la mancanza di spazio e l’assenza di banchi monoposto.