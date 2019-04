FridaysForFuture: il 24 maggio secondo sciopero globale per il clima. Tutti gli eventi e come partecipare

I ragazzi, ormai, lo sanno da tempo. Ogni venerdì, da qualche mese a questa parte, si organizzano manifestazioni e cortei a favore del nostro pianeta. La richiesta è semplice e univoca: concreti interventi per arginare il riscaldamento globale.

Tutto nasce dalla tenacia di Greta Thunberg, l'ormai notissima sedicenne svedese fautrice del #FridaysForFuture. Nato a Stoccolma il movimento, nel giro di pochi mesi, si è esteso in tutto il mondo, sbarcando anche nella nostra penisola.

In Italia infatti sono spuntati moltissimi #FridaysForFuture locali, quasi uno ogni città. Autogestiti e spesso non connessi tra loro. Dopo questa prima fase anarchica, il movimento intende, ora, dotarsi di un'organizzazione maggiormente strutturata.

A tal fine è stata organizzata, il 13 Aprile a Milano, un'assemblea nazionale; una costituente indirizzata a dettare le linee guida per il futuro del movimento in Italia.

FridaysForFuture: Greta Thunberg a Roma il 19 aprile

La data attese da molti attivisti è quella del. La sedicenne sarà ricevuta da Papa Francesco e dal Senato. Il giorno dopo,per il consueto 'sciopero del clima' del venerdì, e salirà su un palco ecologico, alimentato da biciclette.

Secondo Global Strike il 24 maggio

Altro appuntamento è fissato per, uno sciopero che coinvolgerà numerose città di tutto il mondo, sulla falsariga di quanto accaduto il 15 Marzo, giorno del primo Global Strike. In quell'occasione si è vista, per la prima volta, la forza della protesa: manifestazioni in oltre mille città, piazze straripanti di ragazzi di tutte l'età. Nonostante gli impressionanti numeri, in molti scommettono che quello era solo un assaggio.