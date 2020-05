Maturità 2020, il 21 maggio i maturandi scioperano dalle videolezioni

I motivi dello sciopero dei maturandi del 21 maggio

1. Mancanza di ascolto e considerazione da parte della Ministra dell’Istruzione;

2. Il diritto all’istruzione non è stato garantito nonostante la Dad;

3. Il 33,8% delle famiglie italiane non possiede strumenti tecnologici in grado di supportare la Dad;

4. Mancanza di chiarezza nelle modalità di esame;

5. Responsabilità eccessive che ricadono su presidi e docenti;

6. Il maxi-orale è un surrogato dell’Esame di Maturità e per questo non può sostituire le prove scritte annullate;

7. I privatisti non potranno fare l’esame a giugno;

8. Le norme igienico-sanitarie previste non sono sufficienti: le autocertificazioni non sostituiscono i tamponi che invece non saranno fatti né alle commissioni né agli studenti;

9. Anche il personale scolastico non è favorevole a questo tipo di esame;

10. L’esame appare come un test per verificare la fattibilità di un possibile rientro a settembre, rendendo di fatto studenti e commissioni come cavie.



Attraversoche conta più di 43mila followers, i maturandi italiani hanno annunciato. Lo sciopero consisterà neldella didattica a distanza in segno di protesta per la mancanza di ascolto da parte della ministra dell’Istruzione Azzolina dopo, lanciata per annullare la Maturità 2020.Guarda anche:Quello che quindi gli amministratori della pagina lamentano è il totale disinteresse del Ministero ad ascoltare la voce proprio di coloro che sono chiamati a sostenere un esame di cui non si sentono partecipi: “Gli studenti devono essere necessariamente considerati come interlocutori nella discussione volta a definire le modalità d’esame. Devono essere partecipi del loro futuro”.Nonostante le ripetute richieste di confronto che la Ministra dell’Istruzione non ha mai accolto, i maturandi si sentono infatti estromessi dalle decisioni che si sono prese riguardo all’esame che tra meno di un mese dovranno affrontare.I promotori dello sciopero hanno dunque stilatoper cui ritengono giusta la protesta di cui si sono fatti portavoce: