Sciopero 8 novembre, manifestazione studenti: città, piazze e orari

Le motivazioni della manifestazione studenti dell'8 novembre

Sciopero 8 novembre: città, luoghi e orari della manifestazione

CAMPANIA



Avellino - Piazza D’Armi H9.00

Benevento - Piazza Risorgimento H9.00

Napoli - Piazza Garibaldi H9.00

Pomigliano - Stazione H9:00

Salerno - Piazza Vittorio Veneto H9.00

Vallo Di Diano - Sala Consilina Piazza

Caserta - Stazione centrale H9.00

Ischia - Piazza Santa Maria Rstituta H9.00

Scafati - Stazione Circumvesuviana 9.00

Marigliano - Stazione H9.00

Cervinara -

Montesarchio - Istituto Alberghiero Aldo Moro



PUGLIA



Bari - Piazza Umberto ore 9

Manfredonia - Villa comunale ore 9

Foggia - Piazza Italia ore 9

Brindisi - Stazione ore 9

Taranto - Piazza Vittoria

Lecce - Stazione ore 10



UMBRIA



Perugia - Piazza IV novembre 8.30

Terni - Piazza dell'orologio 9.00



SICILIA



Siracusa - Piazza Santa Lucia 17:30

Agrigento - Piazza Stazione ore 9



SARDEGNA



Sassari - Piazza d'Italia ore 16.30



MOLISE



Campobasso - Bus Terminal ore 9.30



LAZIO



Roma - Piramide ore 9



LOMBARDIA



Milano - Largo Cairoli h 9:00

Como - porta torre h 9:00

Lecco - Liceo Grassi h 9:00

Lodi - ex parcheggio coop h 14:30

Brescia - De André / Olivieri h 8:00

Monza - piazza Trento h 9:00



ABRUZZO



Lanciano - viale cappuccini h 16:00

Chieti



BASILICATA



Rionero in Vulture - piazza IV novembre 8:30



LIGURIA



La Spezia - Piazza Brin h 9:00



CALABRIA

Cosenza - Provincia ore 10

Crotone

Castrovillari - Stazione ore 9



Gli studenti scenderanno in piazzain tutta Italia.Come annunciato dalle principali associazioni studentesche (Unione Degli Studenti, Link - Coordinamento Universitario, Rete della Conoscenza, ecc.), leriguardano le scelte fatte dal mondo politico per quanto riguarda la scuola, e non solo.In particolare, protesteranno contro i finanziamenti insufficienti per il mondo della scuola, la riforma dell'alternanza scuola lavoro, la mancanza di fondi per il diritto allo studio, la guerra in Siria e le problematiche ambientali.In questo articolo scoprirete la lista diGuarda anche:Nell' evento Facebook di Unione degli Studenti per la manifestazione dell'8 novembre , sono illustrati alcuni dei principali motivi della protesta:"Basta tagli e austerità su istruzione: spendiamo il 3,5% del PIL contro una media europea del 6%: il Governo deve investire su scuola e ricerca e non su grandi opere inutili e devastazione dei territori per non dover più rischiare di morire in edifici scolastici pericolanti e in territori intossicati dall’inquinamento.Vogliamo essere protagonisti e decidere sui nostri territori: le nostre città ci costringono a scappare e non sono a misura di studente: il trasporto pubblico gratuito, di qualità, ecosostenibile deve essere un diritto garantito. Fuori i privati dai servizi della città, basta inquinamento per la ricchezza dei pochi!Cambiamenti climatici, inquinamento e devastazione ambientali sono la distruzione del nostro futuro: diritto all’istruzione contro la ricchezza di pochi, liberazione dei territori dal ricatto di devastazione economica e ambientale, lavoro di qualità!Riconquistiamo il nostro futuro, cambiamo la scuola per cambiare il sistema!"? Niente di più semplice: recandovi al punto di incontro indicato dai rappresentanti degli studenti in ogni città. Sono moltissime le piazze italiane che aderiranno alla protesta con una manifestazione.Da lì partirà il corteo che solitamente attraversa la città con motti, striscioni e flash mob con un tragitto ben preciso. Per farvi sapere dove andare e quando,ha creato una lista per Skuola.net dove ogni studente potrà vedere quando e dove partirà il corteo della propria città.