Alternanza scuola lavoro: studenti in piazza 8 novembre

Alternanza scuola lavoro riconfermata dal nuovo governo

La risposta degli studenti e dei sindacati: una mobilitazione nazionale

Ormaiè un elemento che già da diversi anni ha fatto la sua comparsacome una condizione essenziale per integrare la teoria studiata a scuola con la pratica a cui gli studenti possono avvicinarsi a contatto con il mondo del lavoro;Ma se l’alternanza scuola lavoro, introdotta in quanto, è favorita dal ministero dell’istruzione che ogni anno provvede a confermarne la centralità nel percorso di studi, la stessa opinione è condivisa anche dagli studenti? A sciogliere tutti i dubbi e a far luce sulle posizioni dei giovani, sono proprio le parole di Giulia Biazzo, la coordinatrice nazionale dell’Unione degli studenti , che lamenta proprio la mancanza di una qualche ‘consultazione delle rappresentanze studentesche’ da parte del ministero che ha confermato le linee guida dell’alternanza scuola-lavoro preparate dal precedente governo,che sono chiamati a svolgerla.Guarda anche:Se con il cambio del governo si era profilata l’ipotesi di un’inversione di rotta rispetto alle precedenti riforme e linee di pensiero, il mantenimento delle linee guida sull'alternanza scuola-lavoro da parte del nuovo ministro dell’istruzione Fioramonti ha eliminato ogni dubbio: l'Unione degli studenti ritiene cheOperando dunque ‘in perfetta continuità con i governi precedenti’, anche questa volta quello attuale, secondo il pensiero di Giulia Biazzo, ha trascurato la necessità di interagire in un reale e diretto ‘confronto con gli studenti’ , prediligendo invece il mantenimento di un ‘', con la conseguente penalizzazione di 'ogni aspetto relativo al miglioramento della didattica e alla formazione degli studenti’.Se quindi da una parte il nuovo governo appare inamovibile rispetto alle principali linee guida assunte dall’ex ministro della Lega Bussetti, dall’altra insorgono leche li rappresentano che chiedonoper discuterne liberamente.Proprio per questo, l’Unione degli studenti ha organizzatoche vorranno partecipare allacontro quella che, in relazione alla, è stata considerata dagli organizzatori come una vera e propria'’, in quanto completamenteche invece sono chiamati ogni anno a svolgerla in prima persona.