Sciopero studenti 8 novembre: viene contata l'assenza?

Con l’inizio dell’autunno è anche iniziato il. La prima grande manifestazione scolastica avrà luogo. A scendere in piazza saranno i ragazzi degli istituti superiori, con una mobilitazione annunciata ae altri presidi in molte altre città italiane. Tuttavia, se hai intenzione di partecipare alla manifestazione, ti sei chiesto se poi lunedì dovrai portare la? E soprattutto se venerdì conterà comeOvviamente la risposta alle domande sopra elencate è. La manifestazione dell’8 novembre, come qualsiasi altro sciopero studentesco; di conseguenza avrà bisogno di esserequando tornerai a scuola. Ovviamente la giustificazione sarà da far firmare a un genitore nel caso tu sia un minorenne, nel caso invece tu sia maggiorenne potrai firmare tu stesso per la tua assenza.Come mai, anche se c’è sciopero bisogna portare la? Il motivo è molto semplice: nonostante la proclamazione dello sciopero, a scuola; a meno che qualche tuo insegnante non decida di manifestare insieme agli studenti. In entrambi i casi, però, si tratta di assenzae quindi serve lada parte dei genitori (o dei ragazzi maggiorenni).La manifestazione dell’8 novembre 2019 è stata indetta dai ragazzi per protestare contro. Gli studenti lamentano i pochi fondi stanziati nel reparto dell’istruzione e della ricerca. Se, infatti, la media europea di spesa nell'istruzione si attesta al 6%, attualmente in