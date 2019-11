Black Friday Amazon 2019, quando inizia

Black Friday su Amazon: il via allo shopping natalizio!

Black Friday 2019 e CyberMonday: inizio e durata

Il ponte dei santi ha inaugurato anche l’arrivo di Novembre, mese caldo non certo di temperatura ma di! Sono già diversi anni infatti che questo mese rappresentaÈ stato proprio il colosso dell'e-commerce Amazon a dare un impulso in tutto il mondo alla moda del cosiddetto, strategicamente piazzato nella settimana a cavallo tra Novembre e Dicembre.La settimana del Black Friday su Amazon è senza dubbio una delle più attese dagli amanti di shopping poiché si susseguono, di ora in ora,applicate ala cui convenienza può arrivaresul prezzo originale. Non a caso, l’aggettivo 'nero' fa riferimento al traffico incessante di visualizzazioni e di acquisti dei prodotti da parte di milioni di utenti, contemporaneamente in tutto il mondo.Questi giorni rappresentano dunque un’ottima occasione per fare comodamente, con largo anticipo e a prezzi convenientiOvviamente, bisogna saper distinguere le varie offerte proposte poiché non solo non sono tutte convenienti, ma spesso si tratta di, ovvero disponibili. Al fine di estendere l’iscrizione ad Amazon Prime a quanti più utenti possibili, soltanto coloro con questo tipo di profilo attivato, saranno raggiunti dalle offerte lampo con mezz’ora di anticipo e avranno anche diritto a spedizioni illimitate su tutto il territorio italiano. Gli abbonati a, in particolare, riceveranno l'ordineAnche se si è soliti designare il periodo di offerte e di sconti con l’appellativo di, in realtà,, estendendosi piuttosto aPer estensione dell'iniziativa online,, sia quelli piccoli sia le grandi catene,proponendo sconti negli store sul territorio.Come ogni anno, anche nel 2019,: per questo, quest’anno saràdunque inizieràe terminerà il lunedì successivo, ovvero il, giorno in cui è previsto l'immancabileLe offerte previste in quest’ultimo giorno, in particolare, sono meno convenienti rispetto a quelle precedenti, non sono estese a tutte le categorie ma sono rivolte soprattutto aiInsomma quest’anno, i giorni che coinvolgono la settimana del Black Friday su Amazon a cui si aggiunge anche il Cyber Monday, sono quelli, anche se probabilmente saranno preceduti e seguiti da qualche altro giorno di sconti. In linea di massima, lecoinvolte dallesi possono comprendere