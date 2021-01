Studenti occupano il liceo, ma prima fanno il tampone

Il Liceo Parini di Milano occupato ma in sicurezza

Liceo Parini di Milano: l’occupazione con il tampone

Moltissimi sono i ragazzi delle scuole superiori a essere ormaie dell’incertezza legata al loro ritorno in classe. Per questo alcuni studenti del, maScopriamo cosa sta succedendo all’interno di questo istituto, esempio per impegno e creatività."Crediamo - dice Alessandro Di Miceli, rappresentante di istituto, a Repubblica.it - che un rientro in classe in sicurezza sia effettivamente possibile, e oggi siamo qui per mostrare a tutti come lo si può attuare. Abbiamo tamponi rapidi, un protocollo sanitario, e la volontà di collaborare con tutte le altre componenti scolastiche. Tutto ciò è possibile anche a livello nazionale, ma serve volerlo davvero fare, e riconoscere la scuola come una priorità". Infatti, ottenuto dopo aver eseguito il tampone, mentreIeri. Nel pomeriggio invece. Tutto si è svolto, Massimo Nunzio Barrella,che ha deciso di. "In queste settimane per loro c'è un problema di natura psicologica ancora prima che di didattica, c'è un'esasperazione che i ragazzi hanno raggiunto per mancanza di relazioni - ha spiegato Barella -. C'era stata l'illusione del rientro l' 11 gennaio, noi eravamo pronti ma non siamo rientrati e questo ha gettato tutti nello sconforto. Io sono il primo che vorrei rientrare a scuola con i ragazzi ma ci sono decisioni politiche da rispettare". Il preside inoltre tiene a: "Non posso dire di essere solidale con questo, li inviterò a una certa ora a tornare a casa e se non lo faranno dovrò avvertite le autorità. Se si impunteranno e vorranno rimanere qua la notte, valuterò se rimanere anche io nella scuola".