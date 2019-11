FridaysForFuture, appello alle sardine: in piazza insieme il 29 novembre

Il comunicato di Fridays For Future Roma

Dopo la manifestazione del 27 settembre a sostegno dell’emergenza climatica, i ragazzi delsi stanno mobilitando per scendere nuovamente in piazza. Oltre a rivolgersi agli studenti, gli organizzatori hanno esteso il loro invito a partecipare anche alle, movimento che proprio nelle ultime settimane sta riempiendo numerose piazze d’Italia, contro i valori dell'intolleranza spesso sbandierati di questi tempi.Nelrivolto ai sostenitori del movimento delle Sardine, pubblicato sulla pagina facebook del Fridays for Future Roma , è palese latutti insieme a favore del clima e della democrazia. “Siamo certi che tanti di voi abbiano a cuore la situazione climatica, così come sappiamo che molti di noi stanno prendendo parte con entusiasmo alle vostre iniziative volte ad evidenziare l’emergenza democratica in corso nel Paese. Questi scambi, queste commistioni sono il segnale più evidente che. Secondo i ragazzi di Fridays For Future infatti i motivi che spingono i diversi movimenti a scendere in piazza sono correlati. Il video termina con l’auspicio che: “In pieno spirito di Sardina non abbiamo bisogno di spazio, vogliamo stare stretti l’uno all’altro,e del nostro entusiasmo.Vi aspettiamo, aspettateci in piazza”.