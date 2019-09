Sciopero 27 settembre 2019: il bus per la manifestazione è gratis

Sciopero 27 settembre 2019: viaggio in bus gratis, ecco come

Per prima cosa bisogna acquistare un biglietto per una città che aderisce alla manifestazione, da effettuare in data 19/20 settembre o 26/27 settembre, quando ci si richiede il pagamento si dovrà versare una quota finalizzata alla compensazione delle emissioni di CO2.

Una volta raggiunto il luogo dove si sta manifestando si dovrà scattare un selfie che attesti la nostra effettiva partecipazione.

Entro il 6 ottobre 2019, è necessario inviare una mail all’indirizzo mail_placeholder con il proprio selfie e un’immagine/screenshot/PDF del proprio biglietto.

Ora dovrete solo aspettare, il codice sconto del 100% arriverà a breve.

Fatto! Avete la possibilità di riscattare il vostro sconto entro il 31 ottobre 2019 (i viaggi potranno essere effettuati dal 5 novembre al 5 dicembre).

Global Strike for Future 27 settembre, gli autobus dal cuore green

Per chi sceglierà di raggiungere le città dove si svolgeranno lecon gli autobus verdi di Flixbus, ci sarà una sorpresa!La compagnia tedesca infatti, ha deciso di regalare un biglietto a chi aderirà a queste iniziative, incentivando e premiando così la partecipazione agli scioperi in contemporanea in tutto il mondo. Partecipare è molto semplice e alla portata di tutti. Basta seguire pochi passi al momento della prenotazione del viaggio che si decide di effettuare.Ma come si aderisce a questa iniziativa? Basta seguire 5 semplici passi per vedere applicato il codice sconto del 100%.Alla base dell'iniziativa, l'attenzione per l'ambiente che caratterizza anche le manifestazioni del 27 settembre 2019 per il terzo Global Climate Strike di FridaysForFuture. Flixbus permette infatti di pagare un quota (al momento del pagamento dei viaggi) che consente ai passeggeri di viaggiare a impatto zero, compensando le emissioni di CO2 con una donazione, tramite l’associazione Atmosfair.Così André Schwämmlein, amministratore delegato e fondatore di FlixBus: "Con FlixBus abbiamo deciso di contribuire a una vera e propria rivoluzione green nei trasporti. Lo Sciopero Globale per il Clima, nato dall’iniziativa coraggiosa di Greta Thunberg, si pone in stretta continuità con questa missione, ed è nostro obiettivo consentire a tutti di prendervi parte per creare consapevolezza su temi la cui discussione non può più essere rimandata".