Lombardia, il Tar respinge ordinanza della Regione: scuole possono aprire

Tar Lombardia: gli studenti potrebbero tornare in presenza già dal 18 gennaio

La posizione della Regione Lombardia

“Il Tar accoglie la nostra richiesta, respinge l'ordinanza, le scuole possono riaprire". Questo il commentato di un portavoce del comitatosulla decisione deldi respingere l’ordinanza del Governatore della Lombardia. Tale ordinanza prevedeva la proroga dellaper le scuole superiori.Vediamo insieme le ragioni della "contraddittorietà" e "irragionevolezza" esplicitate dalcirca l’ordinanza e l’attuale posizione dellaL’11 gennaio il Comitato "" aveva depositato un ricorso al Tar per la sospensione dell’ordinanza emessa dal Governatore lombardocirca la proroga dellafino al prossimo 25 gennaio per gli studenti delle scuole superiori. Ilè arrivato nella giornata di ieri: ilsi è espresso favorevole al ricorso presentato e ha respinto l’ordinanza stabilendo il rientro tra i banchi di scuola. I giudici amministrativi hanno rilevatonelle misure contenute nell’ordinanza regionale in quanto il pericolo che la stessa voleva affrontare non era ilin sé "ma il rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti". Ecco quanto detto dal Tribunale amministrativo regionale: “Anziché intervenire su questo fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza per le scuole di secondo grado, didattica che l'ordinanza neppure indica come causa in sé di possibile contagio”. Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dovranno dunque continuare lanel periodo compreso tra l’11 e il 15 gennaio e potrebbero varcare finalmente i portoni scolastici dalla prossima settimana.La, dal canto suo, ha pubblicato una nota dopo aver appreso la decisione del Tar. Si legge infatti: “Prendiamo atto della decisione del Tribunale Amministrativo Regionale e ci riserviamo, dopo aver valutato nel dettaglio le motivazioni dello stesso, di proporre reclamo poiché i riferimenti normativi che hanno orientato il Giudice del Tribunale, non tengono conto della possibilità delle Regioni di adottare misure più restrittive di quelle previste dai vari Dpcm”. Per, dunque, non è ancora certa la data di rientro per gli studenti delle superiori in quanto bisognerebbe valutare l’eventualità che la regione diventi unadal 16 gennaio.