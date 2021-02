Troppe iscrizioni, nei licei di Roma non c'è posto

Licei di Roma: non c’è più posto

Licei pieni a Roma: e ora che si fa?

Licei di Roma, una riapertura non semplice

Caos nei licei di Roma:per l’anno scolastico che deve ancora iniziare. Nei licei del centro di Romama sono molti i ragazzi rimasti fuori non solo dalla loro prima scelta, ma addirittura dall’istituto scelto come riserva.Ladi posti a disposizione,, ha pesato non poco per quanto riguarda la distribuzione dei ragazzi nel loro futuro istituto superiore, questo quanto riportato dal Tempo.it La situazione è grave al punto che alcuni genitori si sono visti rifiutare i propri figli dalla prima scuola scelta, ad esempio il Liceo Morgagni a Monteverde, per poi essere, il Liceo Kennedy, con la sopraggiunta comunicazione di essere stati. Criticità diffuse per, dal Montale al Manara, dal Colonna al Gullace, dall’Avogadro al Cavour, fino al Dante Alighieri, al Tasso, al Mamiani, con la lista che si fa sempre più lunga ora dopo ora.Un problema non da poco, ma anticipatointervenuta a soccorso delle famiglie, che continua ad essere da “bollino rosso” e a non venir risolto, anche se il termine entro cui tutte le domande dovranno essere smistate o accettate è ormai prossimo: previsto infatti per. E dunque l’ANP Lazio(Ambito Territoriale Provinciale), che avendo un quadro generale degli iscritti di tutta Roma può sapere dove sono presenti posti disponibili. Un problema enorme per le secondarie di secondo grado, al quale si deve porre rimedio quanto prima.Le criticità nelle iscrizioni si aggiungono a una situazione non facile nelle scuole romane al momento della riapertura, come descritta da Cristina, vicepresidente dell’ANP Lazio raggiunta da Il Tempo: "A tre settimane dalla ritorno in presenza - traccia un bilancio Cristina Costarelli, vicepresidente dell’ANP Lazio - il nodo trasporti rimane critico in città, al pari delle connessioni internet, sul cui argomento non si intravedono interventi strutturali. Continueremo a far sentire la nostra voce nelle sedi opportune. - E poi aggiunge parlando della percentuale di studenti in movimento in queste settimane arrivata al 75% - Mantenere almeno la forma del 50% potrebbe condurre ad una fine dell’anno accettabile per allievi e sistema scolastico" conclude Costarelli.