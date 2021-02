Le regioni dove le le scuole rischiano di chiudere di nuovo

Campania: rischio chiusura scuole

Alto Adige: dall’8 febbraio tutte le scuole in Dad

Sicilia: scuole chiuse fino al 15 febbraio

Scuole al 50%: tra Dad e presenza

Tra Dad e lezioni in presenza con solamente il 50% degli alunni, i ragazzi, soprattutto quelli che stanno frequentando le superiori, dall’inizio dell’anno ad oraa causa dellache ancora non accenna a ritirarsi. E anche se ormai in quasi tutta Italia gli studenti sono tornati, seppur con restrizioni, a scuola, questo breve scorcio di lezioni in presenza potrebbepresto: scopriamo quindi quali sono le regioni in cui le scuole rischiano di chiudere di nuovo.L'unità di crisi della Regione Campania sta monitorando l’andamento dei contagi, e tutto fa pensare che nella prossima ordinanza firmata dal presidente De Luca potrebbe essere incluso anche una partire dal, come riportato da ilMattino.it . Attualmente le scuole superiori in Campania sono aperte, ma un nuovo aumento di casi in queste settimane potrebbe portare a chiudere nuovamente le porte dell’istituto, nulla è ancora certo per ora, quindi non possiamo far altro che attendere la prossima ordinanza regionale.La condizioni contagi in Alto Adige è così preoccupante da aver portato la giunta provinciale a disporre, nella serata del 4 febbraio,a partirefino al2021. E dunque lezioni in presenza solamente per le scuole materne, mentre a partire da lunedì 8 febbraio le scuole medie e le scuole superiori torneranno alla didattica a distanza per ildelle ore di lezione, mentre le scuole elementari torneranno in Dad a partire, anche se non per molto. Infatti dopo la settimana di vacanza prevista per il periodo di Carnevale, mentre ragazze e ragazzi delle scuole superiori dovranno affidarsi alla didattica a distanza per un’ulteriore settimana, come riportato da AltoAdige.it E se c’è chi rischia di chiudere, c’è anche chi non ha ancora aperto le scuole:, dove gli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado sono ancora inalmeno fino al, come stabilito dall’ultima ordinanza regionale . Potrebbe quindi darsi che a partire dal 16 febbraio le scuole potrebbero riaprire: tuttavia ancora nulla è certo, attendiamo ulteriori comunicazioni dalla regione.Infine segnaliamo chedove le scuole sono sì riprese, ma con importanti restrizioni per gli alunni, con una. Le regioni che hanno applicato questa restrizione sono:Infine segnaliamo che, secondo Ansa.it , in Molise la frequenza degli studenti delle scuole superiori è limitata al 75%.