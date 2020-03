Didattica a distanza, per 9 su 10 la scuola si fa online. E 7 genitori su 10 aiutano i prof. Resta gap fra Nord e Sud

Studenti tutti online

Da strategia d'emergenza a consuetudine. La, spinta dall'effetto coronavirus, è ormai entrata nella quotidianità di studenti e docenti. Questo è quanto ha rilevatoche il portale specializzato Skuola.net realizza ogni settimana a partire dall’inizio dell’emergenza Covid-19. E se per quest’ultimo ci siamo abituati a sentire parlare della “curva dei contagiati”, un simile ragionamento si potrebbe fare per la didattica a distanza: è contagiosa e, dopo un inizio in sordina – all'inizio della crisi nelle 'zone rosse' solo 1 studente su 5 veniva coinvolto - si è passati alla quasi totalità dei ragazzi.L’ultima rilevazione, infatti, attesta che. E i, loro malgrado, si sono dovuti reinventare nel ruolo di prof:Leggi anche:Il campione stesso, oltre 30mila studenti di scuole secondarie e oltre 2mila genitori partecipanti all’indagine sul sito Skuola.net, è la testimonianza stessa della maggior frequentazione delle piattaforme online per l’apprendimento., fugando i dubbi sulla preparazione 'digitale' di base delle regioni meridionali.: qui è il 77% degli studenti che dice di essere partito, contro un 90% registrato nell'ultimo triennio delle superiori.: solamente 1 su 4 ha già sperimentato interrogazioni o compiti in classe da remoto. Ma anche qui probabilmente è solo questione di tempo, perché in una sola settimana la percentuale è quasi raddoppiata.Il gap tra Mezzogiorno e regioni settentrionali, tuttavia, rimane e si riscontra nel tipo di strumenti utilizzati., abituate a infrastrutture più stabili ma anche da più giorni alle prese con le chiusure,per effettuare lezioni interattive in video conferenza (come G Suite, Microsoft Teams, ecc.): le sfrutta più della metà degli studenti (58%). Così, dopo l'urgenza iniziale, che aveva fatto optare soprattutto per le funzionalità avanzate del registro elettronico - classi virtuali, chat, invio di documenti – ora. Mentre il 15%, anche al Nord, continua a restare escluso dal cambiamento interagendo con i docenti tramite semplici e-mail, gruppi WhatsApp e social network.Discorso opposto per il resto del Paese: al Centro come al Sud, partiti da meno tempo, molto spesso si va sul sicuro., certamente più conosciuto dai professori,: è il 47% degli studenti a usarlo per svolgere lezione da casa (con picchi ulteriori alle medie), mentre solo il 30% si affida alle piattaforme di ultima generazione., invece, la situazione è migliore: è vero che 1 su 3 continua ad appoggiarsi al registro elettronico, ma. Il vero problema è che, in entrambi i contesti, più di 1 studente su 5 riceve indicazioni sulle cose da fare in modo basico e poco coinvolgente (soprattutto con messaggi di posta elettronica e chat online).Dinamiche simili si osservano se si entra nel vivo della giornata scolastica. Oltre la metà (51%) degli alunni del Nord (qualcosa meno alle medie) assiste a, come se fosse in classe; al 35% vengono semplicemente assegnati compiti da fare subito e da correggere online; poco più di 1 su 10 si deve accontentare dio di. Al Sud, al contrario, sono gli esercizi a distanza quelli più presenti nelle mattine dei ragazzi: è così per il 54%; onestamente pochi (23%) quelli che possono; lezioni registrate o fredda assegnazione di compiti per quasi 1 su 4. Stessa cosa, ma con proporzioni diverse, al Centro: il 34% riesce a fare lezioni interattive ma la modalità più gettonata rimane quella della correzione a distanza degli esercizi (46%); mentre il 20% si ferma un gradino prima, al passaggio di materiali.Resta comunque il fatto che. Solo per il 48% può tranquillamente sostituire la didattica frontale. Il nemico principale dello “smart learning” è la distrazione: il 35% degli studenti che lo bocciano dicono che. Il 24%, invece, non riesce a. Il 19% si lamenta che potrebbe risultare f; docenti che per il 15% sono poco abituati a svolgere lezione così.Ma c'è chi sta messo sicuramente peggio. È quel 13% (il 23% alle medie) che. Tante le ragioni: dal, che a casa non hanno linee Internet in grado di supportare le lezioni online, alla. Un esempio recente avvalora questa tesi: secondo l'ultimo “Osservatorio sulla Scuola Digitale” di Skuola.net (ottobre 2019), al Sud nella metà delle classi il registro elettronico non ha sostituito del tutto quello cartaceo e in 3 casi su 10 la sua compilazione non è effettuata con un computer di classe. Per fortuna, in assenza di disposizioni da parte dell'istituto,: succede in 8 casi su 10. Quasi sempre, però, con un dialogo affidato alle mail e ai messaggi a cui vengono allegati compiti o spunti di approfondimento; pochissimi (10%) azzardano video-lezioni.Ma un ruolo importante, in questa fase di profondo cambiamento delle abitudini quotidiane degli studenti, lo hanno anche i, spesso 'costretti' a stare a casa con i figli. Il loro supporto potrebbe essere fondamentale per agevolare la didattica a distanza. Così l'indagine ha voluto coinvolgere 2.500 di loro, inclusi quelli con bambini che frequentano le scuole elementari. Riscontrando che, effettivamente, pure loro sono parte attiva:. Il 36% li sta aiutando proprio con le tecnologie adottate dalla scuola, il 33% con compiti e lezioni, il 24% si impegna affinché la concentrazione resti sempre alta.: i figli sanno usare la tecnologia meglio di loro.