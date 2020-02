Coronavirus, a rischio la validità dell’anno scolastico?

Coronavirus, l'anno scolastico è valido se...

Il parere del ministero dell'Istruzione

Possibile il prolungamento delle lezioni

La sosta di carnevale aiuta a limitare i rischi

Scuole chiuse, lezioni ed esami sospesi nelle università, gite annullate, selezioni e concorsi rimandati, manifestazioni pubbliche cancellate.. Le misure d’urgenza emanate dal Governo, infatti, hanno cercato di limitare – per ora nelle regioni interessate dai contagi – le occasioni di contatto tra tante persone contemporaneamente.Ovvio (e sacrosanto) che gli studenti fossero fra i primi a essere ‘fermati’; al momento solo per la settimana 24 febbraio – 1 marzo. Ma c’è un aspetto che in molti hanno sottovalutato, soprattutto se ci si concentra sulla scuola dell’obbligo:Un dubbio più che legittimo.Le leggi sull’ordinamento scolastico parlano chiaro: in base all’art.74, comma 3, del D.Lgs. 297/94. Ciò vuol dire che, qualora alcuni istituti scendessero sotto questa soglia, l’anno potrebbe essere considerato ‘non valido’. Uno scenario tutt’altro che irrealizzabile, visto che(sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia) durante l’anno scolastico 2019/2020 si sono. Su tutte ilNiente panico, però. Il, nel 2012, ha emanato una(la n.1000) – riferita proprio al maltempo ma adattabile al coronavirus - in cui precisa: “Può tuttavia accadere […] che si verifichino eventi imprevedibili che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche. […] Al ricorrere di queste situazioni si deve ritenere che, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili,, in concreto,”. Tradotto: l’anno scolastico è salvo.Al limite potrebbe accadere che, specie se l’allerta coronavirus dovesse continuare ancora a lungo, costringendo le scuole a chiusure prolungate,. Magari. La stessa nota del Ministero (1000/2012) sottolinea che “le istituzioni scolastiche, soprattutto se interessate da prolungati periodi di sospensione dell'attività didattica, potranno valutare, a norma dell'art. 5 del DPR 275/99 (sull’autonomia, ndr) ‘in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa’, la necessità di".Un rischio che, comunque, attualmente non sembra esserci.le chiusure coincidono con la settimana in cui – secondo i singoli calendari scolastici -. In, ad esempio, le scuole sarebbero restate chiuse fino al 26 febbraio; lo stesso ine in; in, la sosta era prevista il 24 e 25 febbraio (il 28-29 febbraio per chi festeggia col rito ambrosiano); nella provincia di, invece, prolungata fino a sabato 29 la chiusura (la sosta ufficiale era fino al 25). Gli unici a vedere stravolti i piani sarebbero gli istituti di. Tutto sotto controllo, quindi. Anche se la prudenza è d’obbligo. La situazione è in continua evoluzione.