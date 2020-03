Scuola, nuova nota del Ministero dell’Istruzione per l’emergenza Coronavirus

Sospensione riunione degli organi collegiali

Limitazioni per il personale scolastico

Didattica a distanza

Erogazione supplenze brevi

La, pubblicata ieridopo l'ufficializzazione del, ha sostanzialmente ribadito alcune direttive già indicate nei giorni scorsi per tutti gli istituti scolastici che dal 5 marzo sono stati preventivamente chiusi con lo scopo di arginare l’epidemia del Coronavirus.La nota, inviata dal Ministero a tutti gli Uffici scolastici di ogni ordine e grado, e rivolta in particolare ai dirigenti, ha dunque fornito loro alcuneper gestire questa situazione critica e del tutto nuova per l’intero Paese. Al centro della nota del Miur appare dunque l'impegno di organizzareal fine di garantire siasia laGuarda anche:Per evitare contatti ravvicinati fra più persone, il Miur ha stabilito. In base alle esigenze della scuola e agli impegni collegiali presi, sarà comunque possibile organizzarli perNonostante la sospensione della didattica, ogni scuola garantisceche potranno essere gestite dal personale anche. Ledi competenza dalle Segreterie, saranno svolte inPer ciò che riguarda i, il dirigente, dopo aver controllato la, dovrà limitare il loro lavoro solo alle, proprio per favorire il più possibile il contenimento generale degli spostamenti fisici. Per venire incontro alle esigenze di tutti, inoltre, il personale potrà usufruire dellaInfine, i docenti potranno recarsi nella propria scuola soltanto per esigenze strettamente funzionali allo svolgimento della didattica online.Se l’emergenza nazionale dovesse ulteriormente prorogarsi oltre il 15 marzo 2020, i docenti delle scuole dovranno organizzare, non solo attraverso la distribuzione agli studenti di materiale e di registrazioni, ma sfruttando anche le possibilità offerte dalle varieQualora si scelga la modalità delle “classi virtuali” sarà inoltre necessaria anche una programmazione e dunque una coordinazione fra i docenti, proprio per evitare il sovrapporsi di lezioni diverse nello stesso momento. Ciò che comunque il Ministero sconsiglia è la mera assegnazione di compiti da svolgere autonomamente, soprattutto nelle classi primarie, ovvero quelle che hanno più bisogno della presenza e del sostegno, anche a distanza, da parte del docente.Per far fronte alle, infine il Ministero ha assicurato che alcune piattaforme di didattica a distanza sono programmate per adempiere a tali esigenze.Il Miur sollecita insomma tutti i docenti a non “abbandonare” i propri studenti, facendo loro venire meno il senso di appartenenza alla “dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe” di cui invece continuano a far parte. È dunque raccomandata la continuità di “forme di contatto” tra studenti e docenti proprio per evitare di stravolgere le abitudini della vita quotidiana e di non disperdere il senso di responsabilità degli impegni scolastici quotidiani, tentando anche di salvaguardare, per quanto possibile, la “dimensione inclusiva” per gli studenti con Bisogni educativi speciali.Il Miur assicurapoiché la sospensione didattica è circoscritta solo a modalità di lezioni “in presenza”. Potranno dunque essere nominati supplenti per svolgerePer consultare la nota ufficiale del Miur, clicca qui