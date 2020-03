Coronavirus, scuola ed esami di Stato: le risposte alle vostre domande frequenti

Scuola e coronavirus, le risposte ai vostri dubbi

Rischiamo l'anno scolastico?

No, questa ipotesi è fuori discussione. Lo stesso ministro dell'Istruzione finora ha cercato di rassicurare gli animi affermando che l'anno sarà valido nonostante le chiusure, puntando su didattica e valutazione a distanza.



Le prove INVALSI si faranno?

Le prove INVALSI ad oggi sono sospese per la chiusura delle scuole, ma non ci sono indicazioni sul loro possibile annullamento. Al momento sì, si faranno, e l'istituto INVALSI ha fatto sapere la sua disponibilità a riorganizzare le finestre di somministrazione delle prove.



La scuola finirà nei primi di giugno come sempre?

Dovrebbe finire a giugno come sempre, non sono state fornite altre indicazioni. Le notizie sulla possibilità di prolungare l'anno scolastico che circolano ad oggi sono solamente ipotesi e proposte.



Come faranno le scuole con le valutazioni?

Il ministero nella nota pubblicata l’8 marzo, a fronte di un periodo di emergenza che potrebbe essere abbastanza lungo, ha prospettato ai docenti la possibilità di ottenere i voti anche attraverso la didattica a distanza e perfino quella di segnare le presenze degli studenti connessi mentre si erogano lezioni. Ovviamente, le modalità e le preferenze degli strumenti didattici da adottare rimangono assolutamente a discrezione del singolo insegnante, compresa dunque la scelta di sottoporre o meno a giudizio il lavoro a distanza degli studenti.



Ma queste assenze non contano? Si dovrà portare il certificato medico?

Le assenze per forza maggiore dovute alla chiusura delle scuole durante il periodo di quarantena per Coronavirus non vengono considerate assenze per la validità dell’anno scolastico, e quindi non ci sarà bisogno del certificato medico.



Per le lezioni da recuperare, si andrà a scuola anche a Giugno?

Come chiarito in precedenza, non ci sono ad oggi aggiornamenti ufficiali del calendario scolastico. Le notizie sulla possibilità di prolungare l'anno scolastico che circolano ad oggi sono solamente ipotesi e proposte. Seguendo la didattica a distanza e le lezioni telematiche l'anno non dovrebbe essere prolungato.



C'è rischio di essere bocciato se si avevano 4 materie sotto il 6 nel primo quadrimestre? Come si recuperano i debiti del primo quadrimestre? Per i debiti e quindi per le valutazioni di questo quadrimestre il MI con la nota dell’8 marzo 2020 rimette la decisione delle valutazioni telematiche al singolo docente. Quindi spetterà ai vostri professori scegliere le modalità in cui durante questi mesi vorranno valutarvi e in caso farvi recuperare le eventuali insufficienze.



Coronavirus: esame di terza media, Maturità 2020 ed università, le risposte ai vostri dubbi

Ci sono novità sulla maturità 2020?

L’esame di Stato rimarrà lo stesso?

Annullano gli esami e ci danno il 6 politico (esami di terza media e maturità)?

Nell'esame di maturità 2020 i commissari saranno solo interni? Ad oggi l'esame di Stato non è stato modificato, per cui come per gli scorsi anni la commissione sarà mista (3 esterni, 3 interni, più il presidente esterno). Qualora l'emergenza coronavirus continui e dovessero esserci misure speciali per la maturità 2020, sarà il ministero a confermare questa notizia: in questo momento si tratta solo di ipotesi.

Gli esami universitari a giugno si faranno o li sposteranno?

