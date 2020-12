Vacanze di Natale più lunghe per evitare contagi a scuola: l'ipotesi UE

Scuola: vacanze natalizie più lunghe o ‘periodo cuscinetto’?

Natale 2020: ci saranno celebrazioni religiose?

In questi giorni in cui tutti i Governi europei sono alle prese con la seconda ondata da Covid-19, anche lasta lavorando ad un piano che comprende importantida far adottare agliper contenere i contagi nelle settimane che precedono e seguono le feste natalizie.Guarda anche:Tra le diverse disposizioni che sono ancora oggetto di discussione all’interno della Commissione Europea, ci sonoche riguardano un tema caldo, ovvero la: secondo la prima, ci potrebbe esserei giorni di riposo per studenti e insegnanti sarebbero così maggiori di quelli già stabiliti e previsti dai calendari scolastici; la seconda possibilità invece è quella di far seguire alla pausa natalizia,per impedire la risalita della circolazione del virus negli Stati europei subito dopo le vacanze.Le prime indiscrezioni che trapelano dai portavoce di Bruxelles rivelano infatti l’ipotesi di “introdurreed evitare la diffusione dei contagi a scuola”. In ogni caso, il piano europeo sarà stilato definitivamente nelle prossime ore in base alle raccomandazioni di virologi ed esperti e all’evoluzione della situazione epidemiologica.Un’altra questione su cui si dibatte all’interno della Commissione riguarda invece le modalità di svolgimento delledurante la notte di Natale è uno dei nodi su cui l’Unione Europea sta discutendo. La Commissione si è tuttavia dimostrata uniformemente favorevole alla celebrazione della Messa Natalizia poiché laè uno dei punti cardine su cui si fonda. L’unica limitazione sarà dunque imposta sul numero di persone presenti all’interno dei luoghi di culto per evitare possibili assembramenti.