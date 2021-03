Si torna a scuola nel Lazio il 30 marzo, ma in questi comuni i sindaci si oppongono

Rieti resta chiusa

Santa Marinella: c’è l’ordinanza

A Frosinone è sconsigliato

Terracina chiude e monitora

Non in tutta la regione le lezioni riprenderanno prima di Pasqua. Alcuni sindaci hanno infatti firmato ordinanze che contrastano la disposizione di Nicola Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio ha disposto la riapertura di asili, elementari e medie già dal 30 marzo secondo l'attuale regolamentazione per la zona arancione, ma considerato chein materia di sanità e igiene, diversi sono i comuni che hanno deciso che gli studenti torneranno in presenza il 7 aprile.Per quanto riguarda la città di Roma, Virginia Raggi non si è espressa, quindi al momento a Roma si rientra domani.Il sindaco Antonio Cicchetti ha dichiarato di aver preso la decisione di, compresi i nidi e le scuole dell’infanzia, considerando che riaprirle per soli 2 giorni: “esporrebbe la popolazione al rischio di contagio proprio nel periodo di maggior diffusione di nuove varianti che risultano essere più aggressive sulla popolazione giovanile". L’ordinanza verrà firmata a breve Pietro Tidei, sindaco di Santa Marinella, si rivolge a quelli che sostengono che la curva sia in discesa, facendo presente che poco più di un mese fa, ossia il 25 febbraio, in città c’erano 19 positivi mentre oggi se ne contano 65. “Chiedo scusa” dichiara, “ma la salute è più importante di ogni cosa”. Quindi anche lui firma un’ordinanza che dispone altri 2 giorni di chiusura.Per Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, la riapertura per solo 2 giorni è inopportuna, per questo si premura di, come si legge in questa comunicazione : "Il buon senso e la ragionevolezza ci inducono a sostenere che, per due giorni, non cambia certo il livello di preparazione dei nostri ragazzi ma, forse, diamo maggiore sicurezza ai nonni, alle famiglie e alle persone più fragili, in attesa dell’incremento delle dosi vaccinali." Per assentarsi sarà sufficiente una giustificazione.Anche la sindaca Roberta Tintari,, tenendo presente sia l’alto livello di contagio in questa zona sia la percentuale elevata di spostamenti effettuati tra i comuni per raggiungere gli istituti. Ha comunque organizzato “un monitoraggio della popolazione scolastica attraverso l'esecuzione, su base volontaria, di tamponi da effettuare direttamente a scuola".