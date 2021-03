Alla Sapienza in arrivo tamponi gratis per gli studenti

Università: la campagna di screening de La Sapienza

Università: quali sono le sfide del futuro

L’non si è ancora arrestata e nonostante lee ilpartito a fine dicembre 2020, un ritorno alla normalità è ancora lontano. Le, così come le scuole, quindi continuano a seguire le. Per garantire maggiore sicurezza in vista del rientro in presenza parziale, l’di Roma ha pensato di avviare unagratuito per tutti gli studenti.Ecco le parole della RettricePrima dello scoppio dellal’università italiana si era posta tra gli obiettivi da raggiungere negli anni l’, unae una serie diper affrontare le sfide future nel. Con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, a questi obiettivi è stato aggiunto quello riguardante la, contro qualsiasi forma die di. Ad abbracciare taleè anche la Rettriceche, come riporta il Messaggero , ha presentato durante l’inaugurazione dell’anno accademico unaper gli studenti. I, già disponibili dal 25 febbraio, sono effettuati presso il punto sanitario dislocato all'interno della, davanti agli uffici. Come spiegato nella guida fornita per gli studenti, per richiedere il tampone è necessario collegarsi suldedicato all’iniziativa, lasciare i propri dati anagrafici ed effettuare lada presentare ai varchi universitari e al personale addetto aldi accettazione per il tampone. Attraverso tale misura l’università garantirebbetra gli studenti soprattutto in vista della ripresa delle lezioni in cui l’accesso, seppure ancora ridotto, sarà consentito non solo allema anche agliLeggi qui le procedure nel dettaglio.Guarda il video conagli esami universitari: Come anticipato negli scorsi giorni , a poche settimane dal suo insediamento, la nuova ministra dell’Università e della Ricercaha già messo in chiaro il suoper l’università. Oltre alle misure da adottare per garantire la, infatti, vorrebbe far crescere ildall’attuale 27,6 al 35%, infatti, vorrebbe fornire ai giovani studenti deistrutturati in base alle nuove. Tra le missioni del suo piano si parla di, di, di, di costruzione diuniversitari e di. Come riporta il Messaggero, la ministra ha esplicato le ragioni dei suoi obiettivi: "Ci sarà un cambiamento delle competenze del lavoro che importerà per il 50% e questo richiede flessibilità nella didattica dei sistemi informativi”. Da qui l’importante“nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, un lavoro che sarà per fase le nuove competenze, medicina, nella transazione tecnologica e digitale”.