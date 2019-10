Gli studenti diventano ‘Guardiani della luce’ della scuola per l’ambiente

I ‘Guardiani della luce’ tra le iniziative green di una scuola italiana

Mentre il problema climatico diviene sempre di più un argomento che accende dibattiti che coinvolgono l’opinione pubblica e le potenze mondiali, nel loro piccolo molte persone stanno iniziando ad impegnarsi per dare il proprio contributo per salvare il pianeta.Dopo il terremoto mediatico provocato dalla giovanissima attivistache ha dato impulso ai, molte scuole italiane hanno infatti avviato all’interno dei propri programmi didattici, significative iniziative per, iniziando proprio dall’educazione dei giovani studenti.Guarda anche:Nella settimana, dedicata alla sensibilizzazione per le problematiche ambientali, promossa e patrocinata dal Miur, le scuole italiane si sono mobilitate per proporre agli studentiTra le tante iniziative che le scuole hanno intrapreso e condiviso con i loro studenti, merita menzione quello dell’che ha aderito al progetto ‘Scuole all’aperto’, investendo i propri studenti del ruolo di ‘’. Si tratta di un’intelligente proposta che assegna agli studenti il compito di controllare che, al termine delle lezioni,, proprio per implementare il più possibilee quindi l'impegno della scuola in tal senso.Per realizzare qualche passo verso la futurainoltre l’istituto, nella giornata del 27 settembre, oltre ad assegnare agli studenti il compito di ripulire il cortile da carta e plastica, ha anche assegnato loro il compito di avviare un’indagine sulla quantità di plastica presente nella scuola con l’obiettivo di monitorarne l’uso con il fine di annullarlo, per divenire gradualmente unaDurante la trasmissione Omnibus, il sottosegretario Azzolina parla dell'iniziativa: