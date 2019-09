Il Miur scende in campo per il clima. Gli studenti: “Provvedimenti concreti”

‘Istruzione, no estinzione’: striscione sulla facciata Miur

Studenti: "Le parole sono importanti... ma i fatti di più!"

In occasione della settimana dedicata alla, il neo ministro dell’istruzione, ha inviato a tutte le scuole, confidando in un sostegno didattico da parte dei docenti e dei dirigenti in merito a queste importanti tematiche.La settimana dedicata all’ambiente si concluderà infatti con lo sciopero globale per il cambiamento climatico previsto per, ila cui il ministro ha aderito in prima persona, sollecitando anche la partecipazione di tutti gli studenti.Dopo la completa adesione del ministro allo sciopero in cui ha confermato la sua presenza in piazza, sulla facciata del Miur è stato affisso uno striscione con il nuovo’. Queste parole sottolineano l’urgenza da parte del mondo scolastico di trovare soluzioni concrete per sensibilizzare ed educare i giovani su questi temi.Per questo, nella lettera del ministro alle scuole, è specificata la volontà di inserire già dal prossimo anno scolastico, neluna sezione appositamente dedicata all’Nel frattempo, per sostenere la diffusione di questa importante materia, in questi giorni il Miur ha creato una pagina web ( www.ilverdeascuola.it ) attraverso cui è possibile raccogliere tutte le proposte e i progetti ‘provenienti da studenti, docenti e realtà scolastiche, relative ai temi dell’ambiente, del cambiamento climatico e dell'educazione alla sostenibilità’.Guarda anche:Le associazioni studentesche, sebbene abbiano mostrato di apprezzare il consenso di Fioramonti alla promozione e diffusione di principi ecosostenibili e eco-solidali, tuttaviaoltre alla solidarietà dimostrata.Secondo Giacomo Cossu, coordinatore nazionale di Rete della Conoscenza, il ministro "dovrebbe prendere provvedimenti concreti. Garantisca l'autonomia di scuole e università dai privati, la revisione dei programmi e l'aumento dei finanziamenti per l'istruzione e la ricerca".Gli fa eco Camilla Guarino, coordinatrice nazionale di Link Coordinamento Universitario, altrettanto convinta che sia necessario: "Se il ministro vuole realmente mettere in campo misure che contrastino il cambiamento climatico, oltre alle dichiarazioni e alle promesse - dichiara - deve dare risposte concrete sul finanziamento di università e ricerca per garantire realmente che l'università sia nelle condizioni di progettare modelli di sviluppo sostenibili per il futuro della società e la ricerca libera dai finanziamenti delle imprese inquinanti".A queste voci si aggiunge anche quella di Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell’Unione degli Studenti, che chiede un diverso atteggiamento delle scuole nei confronti alle forme di partecipazione studentesca: "Dopo ogni corteo sono numerosi i casi di note disciplinari o di penalizzione del voto in condotta per chi sciopera. È necessario che il ministro prenda una posizione chiara a riguardo, garantendo il diritto ad ognuno di noi di manifestare senza alcun tipo di ricatto".Unione degli Studenti continua tirando in ballo anchereclamando l’urgente necessità di costruire ‘’ su cui basarsi nella scelta delle imprese, in modo che gli studenti possano svolgere i progetti presso realtà che si dimostrano "virtuose" per sostenibilità e difesa dell'ambiente.