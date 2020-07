Supplenze: neo laureati, laureandi, domande via web e graduatorie provinciali. Come funzioneranno

Le nuove GPS, una “rivoluzione”: cosa sono e come funzionano

Assegnazione del punteggio GPS: i criteri per stilare le graduatorie provinciali

• Master: 1 punto

• Dottorato di ricerca: 12 punti

• 1 anno di servizio (pari ad almeno 180 giorni consecutivi): 12 punti per ciascun anno

• Diploma Accademia di Santa Cecilia: 6 punti



GPS, due fasce per i posti comuni e per il sostegno

• Prima fascia GPS: aperta a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento

• Seconda fascia GPS: aperta a docenti privi di abilitazione all’insegnamento.



• Prima fascia GPS per il sostegno: aperta a docenti in possesso della specializzazione per il sostegno

• Seconda fascia GPS per il sostegno: aperta a docenti con tre anni di servizio sul sostegno.



Graduatorie di istituto: cosa sono e come funzionano

Supplenze scuola primaria: nuove possibilità anche per i laureandi

Sono moltissimi gli aspiranti docenti in tutta Italia in attesa dell’uscita dell’ultima ordinanza ministeriale, firmata dalla ministra Lucia Azzolina, che stabiliscegià dal prossimo anno scolastico 2020/21, in partenza il: le stime parlano diPoiché l’emergenza epidemiologica ancora in corso ha necessariamente rallentato le operazioni dei concorsi banditi per l’assunzione di circa 80.000 unità, suddivise per ogni ordine e grado scolastico, da settembre, avverrà attraverso due canali fondamentali:Accanto a queste due modalità di assegnazione delle supplenze, però, rimarrà comunque invariata la possibilità di inviare alle singole scuole la tradizionale(Messa a disposizione).L’acronimodefinisce le, che da settembre rappresenteranno il canale privilegiato di assegnazione di(fino al 30 giugno o al 31 agosto).Le GPS rappresentano una grande novità perché, dopo decenni, le tradizionali domande cartacee consegnate presso gli istituti saranno sostituite da un processo di candidatura gestito totalmente in digitale. Secondo la ministra Azzolina si tratta infatti di una vera e propria “”, necessaria per orientare anche il settore dell’istruzione verso unadi cui l’emergenza causata dal Covid-19 ne ha evidenziato la carenza e, allo stesso tempo, anche l’assoluta necessità.Le domande saranno infatti lavorate dagli(USR) che stileranno le graduatorie in base allaal momento dell’iscrizione e, appena pronte, le pubblicherannoLa stessa Ministra a IlSole24Ore ha commentato con orgoglio l’ordinanza sulle GPS, che a breve verranno attivate: “, garantendo una copertura più rapida delle cattedre che restano vacanti dopo le assunzioni - ha sottolineato- E digitalizziamo finalmente graduatorie che ancora venivano aggiornate con moduli cartacei. Stiamo digitalizzando anche il sistema delle immissioni in ruolo. Sul digitale eravamo molto indietro come Paese. Anche i problemi sorti durante il lockdown con la didattica a distanza lo hanno dimostrato. Ma abbiamo allungato il passo. E in pochi mesi abbiamo messo in campo interventi che non si vedevano da anni”.Guarda anche:Ovviamente gli USR per stilare le graduatorie provinciali e assegnare a ciascun aspirante docente un punteggio terranno conto dei. Attribuendogli il seguente valore:In particolare le GPS saranno suddivise in, distinte secondoNellapotranno quindi iscriversiche si affacciano per la prima volta nel mondo dell’insegnamento.e prevederanno la medesima suddivisione inI docenti iscritti alle GPS, inoltre, avranno la possibilità diper le. Come suggerisce il nome, questo tipo di graduatoria è limitata solo a un, scelte dell’aspirante docente al momento dell’iscrizione, tutteIn questo caso saranno le singole scuole che, in presenza di una carenza di personale docente all’interno della scuola stessa di riferimento - assenza per malattia, infortunio o maternità - convocheranno i docenti iscritti nella propria Graduatoria di istituto.Infine, per far fronte all’urgente bisogno di reclutare in fretta personale docente, soprattutto nelle, il ministero dell’Istruzione ha aperto le graduatorie anche ai, che da settembre avranno la possibilità di