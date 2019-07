Compiti delle vacanze, 10 regole per non rovinarsi l'estate

10. Poco alla volta

9. I libri sotto l'ombrellone (o in aereo)

8. Il web può aiutare

7. In compagnia è più bello

6. I compiti possono diventare un gioco

5. Un premio per la fatica

4. Usa le mappe mentali

3. Non rimandare

2. La mattina è il momento migliore

1. Prevedi giorni di pausa

Chi vuole rovinarsi l'estate? Ovviamente nessuno. Ma se i tuoi genitori ti stanno con il fiato sul collo, o vuoi evitare brutte figure a settembre con i prof, o per qualche arcano motivo hai aspettato luglio per diventare uno studente modello, Skuola.net ti consigliaGuarda anche:La prima regola è pianificare. Una buona pianificazione dei compiti permette di calibrare il carico in modo da poter studiare poco alla volta, senza la classica sessione di studio matto e disperatissimo a settembre, che carica di stress prima del rientro a scuola. Una o due pagine al giorno, uno o due esercizi al giorno possono togliere al massimo un'oretta di tempo, mentre il resto si può dedicare a ciò che si preferisce.Tanti libri da leggere? Prendete la lettura come un passatempo nei momenti di relax. Sotto l'ombrellone mentre si ascolta la musica o sull'aereo prima di arrivare a destinazione, per esempio. Qualche pagina ogni giorno prima di andare a dormire può essere utile per togliersi di torno questo esercizio.Un esercizio particolarmente complicato o una versione di latino impossibile? Trovare un aiuto sul web per sbrogliare la matassa si può. L'importante è comprendere dove si è sbagliato e annotarlo. Insomma, il web è utile per velocizzare lo studio, non per copiare!A nessuno piace chiudersi in stanza da solo durante l'estate, mentre il sole splende e si vuole solo far baldoria! Eppure, è importante dedicare qualche minuto ai compiti ogni giorno per non rovinarsi interi giorni estivi ad agosto e a settembre. La soluzione è organizzare con i compagni di classe dei gruppi studio per stare un po' insieme e combinare qualcosa tra una chiacchiera e l'altra.Il modo in cui affronterai i compiti durante l'estate faranno la differenza. Non pensare di essere condannato al patibolo ogni volta che apri un libro. Prova a prenderla come un gioco: sfida te stesso a completare le pagine stabilite e considera gli esercizi di matematica come dei "rompicapi" da risolvere. Un atteggiamento positivo può rendere tutto più leggero.Il gioco può anche concludersi con un "premio", a seconda di quante pagine sei riuscito a leggere o di quanti esercizi sei riuscito a completare senza errori. Un gelato, una maglietta nuova, un bagno al mare o un'uscita extra con gli amici. Insomma, quello che ti piace di più per compensare la fatica!Il metodo di studio può aiutarti a svolgere i compiti in maniera più veloce. Le mappe mentali sono un metodo molto utile soprattutto per le materie teoriche o umanistiche. Su un foglio di carta, a partire dal concetto principale, si schematizza l'intero argomento attraverso associazioni di idee espresse tramite disegni, appunti o parole, utilizzando colori o altri strumenti per stimolare la memoria. Basterà riguardare la mappa perché torni in mente l'intero capitolo studiato!Se hai un piano di lavoro, cerca di rispettarlo. Altrimenti, i compiti si accumuleranno e ti ritroverai sommerso senza neanche rendertene conto. Anche se la voglia ti manca e ti senti stanco e accaldato, meglio un paio di pagine oggi che decine e decine domani, non credi?Esiste comunque un trucco per sentirti più energico. Cerca di concentrare gli esercizi più impegnativi nella prima parte della giornata. Certo, non ti chiediamo di svegliarti all'alba! Alzati pure con calma, ma trova il tempo di fare qualche compito durante la mattinata. Lo troverai meno faticoso che in altre ore della giornata. La lettura di libri, invece, può essere anche serale o pomeridiana, nei momenti di relax.Anche se sei uno studente carico come un somaro di compiti per le vacanze, l'estate per te è ancora sinonimo di vacanza! Prevedi, nella tua pianificazione, un giorno o due a settimana di libertà, più un periodo totalmente "compiti free" per goderti a pieno il viaggio in una nuova città o località, o anche semplicemente per riposarti!