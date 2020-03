Fiaccolata virtuale per le scuole: flash mob #scuoleilluminate, segui la diretta

Un flash mob studentesco tutto illuminato

Come partecipare alla diretta e vincere premi

I dirigenti scolastici potranno far aderire la propria scuola compilando un form disponibile cliccando qui

Gli studenti potranno telefonare, lasciando un breve commento, al numero 366 6513197

Gli studenti potranno postare sui social di maggiore tendenza Facebook, Twitter e Instagram una foto della propria fiaccolata accompagnata dall’hashtag #scuoleilluminate, dal nome dell’Istituto di appartenenza e infine dallo slogan “Andrà tutto bene” o da un qualsiasi altro messaggio che esprima forza, coraggio e solidarietà.

Da alcuni istituti sparsi in tutta Italia è stata lanciata una nuova solidale iniziativa rivolta a tutte le scuole italiane, rigorosamente, che possa stringere tutti gli studenti in un caloroso abbraccio virtuale:L’evento è nato dall’idea sinergica dell’ITE Tosi di Busto Arsizio(VA), l’IIS Mario Rigoni Stern di Asiago (VI), l’IC di Sarzana (SP) e l’IC Giovanni XXIII di Acireale(CT).Guarda anche:Non solo gli studenti ma anche i docenti e tutti coloro che lavorano nelle scuole, sono invitati adLo scopo è ovviamente quello di dare prova della forza dell’istruzione italiana che anche in questa drammatica situazione, è comunque capace di resistere in quanto “la scuola va oltre le mura degli edifici e chiede ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti, a tutto il personale delle scuole italiane, di dimostrare che…#lascuolanonsiferma”.L’appuntamento, fissato, prevedecondotta dalla giornalista Paola Guarnieri in cui verrà trasmessodalle ore 19:00 di stasera.È possibile partecipare alla diretta del flash mob studentesco scegliendo un di queste alternative:, ma non solo: una volta terminato l’evento, nei giorni successivi,(attenzione però, il premio non riguarderà il singolo studente ma l’intero Istituto).Insomma non vi rimane che prepararvi al flash mob di stasera, accendere la vostra candela e scattare qualche foto da condividere!