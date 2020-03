Come fare l'autodichiarazione coronavirus senza stampante

Autodichiarazione coronavirus: cosa fare se non si può stampare

Coronavirus: quali sono gli spostamenti consentiti

Dato loche stiamo vivendo in queste settimane, il Governo italiano ha invitato tutti noi tramite un decreto a rimanere a casa e a limitare al massimo gli spostamenti. Qualche giorno fa il Viminale ha aggiornato l’che serve a giustificare il motivo delle nostre uscite, includendo anche la dichiarazione di non essere positivi o di essere sottoposti a quarantena.Ma quali sono gli spostamenti consentiti e come fare ad avere l'autodichiarazione se non si possiede una stampante in casa? Ecco tutto quello che bisogna sapere.Ogni volta che si esce di casa, il meno possibile ve lo ricordiamo, bisogna essere muniti del modulo emanato dal Viminale che attesta il motivo dello spostamento. Ma cosa fare se non si ha una stampante o se ci si scorda il modulo a casa? In alternativa al modulo stampato,. Inoltre, non occorre avere tante copie se ogni giorno si ripete lo stesso spostamento perché l’autocertificazione prevede la segnalazione di impegni a cadenza fissa.Il Viminale è stato chiaro,Secondo le disposizioni del decreto “”, sono consentiti solo gli spostamenti per ragioni lavorative, per l'acquisto di beni essenziali, per esigenze sanitarie o per rientrare al proprio domicilio.Il Viminale ha perciò predisposto un’che certifica il motivo dello spostamento nonostante le limitazioni fissate dalle autorità. La sua veridicità è soggetta a controlli e chi viola le disposizioni rischia un’ammenda fino a 206 euro e l’arresto fino a tre mesi e una denuncia per reati dolosi contro la salute pubblica. La versione aggiornata del modulo presenta una nuova che reca undi mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus "COVID-19".