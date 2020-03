Quelli che avevano predetto il coronavirus

6. Bill Gates

Fonte foto "The Simpsons Il Film"L’emergenza sanitaria causata dalha bloccato tutta - o quasi - l’Italia, chiudendo negozi e scuole e imponendo alle aziende che ne hanno la possibilità attività di smart working da casa. In mezzo a tutta questa confusione arrivano anchecausato da unScopriamo insieme lein cui il Coronavirus potrebbe essere stato predetto., all’interno di un discorso che Bill Gates tenne in occasione di un, un marchio di, gestite dall'organizzazione privata non-profit The Sapling Foundation, ha dato per certo chenon sarebbe stato impersonato da altre guerre o carestie, bensì da un. Virus che si sarebbee contro il quale. Vi lasciamo di seguito il suo discorso integrale:L’Oms a marzo dello scorso anno, 2019, aveva annunciato ilper la, verso nuovi virus ed epidemie. Forse proprio perché era a conoscenza dei danni che un virus diffuso globalmente avrebbe potuto fare.Sonochiacchierati in queste ore che sembrerebbero avvalorare l’ipotesi che i Simpson abbiano effettivamente poteri di previsione del futuro. Il primo riguarda, uno dei primi divi ad aver ammesso pubblicamente di essere stato contagiato dal. E proprio Tom, nel film dei Simpson del 2007, durante i titoli di coda annuncia: "Questo è Tom Hanks che vi dice se mi vedete in persona, per favore, per favore lasciatemi stare." Da qui i fan si sono divertiti a immaginare che i Simpson sapessero già nel 2007 cheLa seconda profezia fatta dai Simpson riguarderebbe l’episodio “”, dove Homer guarda una televendita euno spremiagrumi in promozione, e si vede chiaramente nella scena dopo, mentre il prodotto viene imballato per la spedizione,, diffondendo così unin tutta Springfield. Come per il Coronavirus si tratta di un, che si diffondetra tutti gli abitanti in modo rapidissimo. Il Coronavirus è invece nato in, ma qualche velata somiglianza esiste.Vangelija Pandeva Dimitrova, era una veggente cieca che si dice abbia, e, in queste ore, anche, nel lontano. Infatti sembra, da quanto raccontato da Neshka Stefanova Robeva, una delle ultime persone che Baba aveva incontrato prima di morire, che la veggente pronunciò queste parole durante il loro incontro nel 1996: ”La corona sarà su di noi”. Si sarà riferita alIl film con Kate Winslet, Jude Law, Matt Damon e Gwyneth Paltrow, sembrae come si è diffuso nel mondo. Il film infatti parla di, con tanto di. Le analogie sono molte: come il punto dov’è nata l’epidemia, il Coronavirus è nato a Wuhan, mentre nella pellicola è stato scoperto ad. Successivamente si scopre nel film che, e anche per il Coronavirus si tratta di una, che tocca (probabilmente) anche qui il pipistrello. Sempre nel film, poi, il virus coinvolge icosì come il Coronavirus, e anche lì, come adesso,nel 2012 ha scritto, insieme a Lindsay Harrison, un libro che si intitola(in inglese End of Days), un libro dal sottotitolo "Che cosa ci riserva il futuro". E proprio all’interno di questo libro c’è un passaggio in cui la scrittrice annuncia: “Entro il 2020 gireremo con mascherine e guanti per via di un’epidemia di polmonite.”Il secondo libro invece è un romanzo del 1989, dal titolo, dell’autore americano, che presenta alcune incredibili analogie con quanto sta accadendo in questi mesi. Infatti il romanzo parla delle ricerche di una madre in lutto per la scomparsa del figlio morto, secondo le autorità, per un incidente. Ma la madre scopre una scomoda verità: il figlio avrebbe contratto il pericolosissimo, creato nei laboratori biologici.La scelta di ambientare il romanzo a, in un laboratorio, può sembrare davvero incredibile, così come incredibile: concepito come arma letale,