Compie 18 anni, i vicini organizzano un flash mob in balcone: "Lo ricorderò per sempre"

Compleanno ai tempi del coronavirus. Ilaria: “Anche un piccolo sforzo fa la differenza, quindi anche noi restiamo a casa”

Il Coronavirus non è riuscito a spegnere l’entusiasmo della neo diciottenne di Brindisi,. Sono diventati virali i suoi festeggiamenti sul balcone di casa con tutti i vicini affacciati, come se fosse un flash-mob. Molti vicini della via di casa avevano realizzato anche degli striscioni per incoraggiare la ragazza e spegnere tutti insieme le 18 candeline.Si evince, ancora una volta, che il calore umano si può trasmettere anche a distanza. Ecco che cosa ci ha raccontato Ilaria circa il suo stranoEcco come ci ha raccontato di aver vissuto la giornata in un' intervista a Skuola.net.“Era tutto pronto e mancava poco meno di una settimana al mio compleanno, quindi sicuramente è stato deludente scoprire che a causa di forze maggiori dovevo annullare tutto. Però data la situazione ho capito che era necessario per il bene di tutti”.“Non ti nascondo che è stato davvero emozionante sentire tutto quel calore, lo ricorderò per sempre! I miei genitori hanno deciso che i 18 anni andavano comunque festeggiati, perciò mi hanno fatto spegnere le candeline sul balcone in ‘’compagnia’’ dei miei vicini. Non mi sarei mai aspettata di vedere striscioni e festoni tutti per me. Sono stati davvero fantastici”.“Si, sto partecipando a tutti i flash mob di questi giorni, lo trovo un modo per farsi coraggio a vicenda. Non mi sarei mai aspettata di averne uno tutto per me ma mi ha fatto estremamente piacere”.“Ho fatto molte videochiamate con amici e parenti, fortunatamente la tecnologia ci ha consentito di vederci e sentirci più vicini anche se a distanza”.“Il flash mob è stato molto bello, ma farò comunque una festa non appena la situazione sarà terminata…e ovviamente inviterò anche i miei super vicini!”.“Non è una situazione facile, anche io ho le mie preoccupazioni e le mie paure come tutti. Passo il tempo allenandomi, chiamando i miei amici e anche studiando (cosa che non mi sarei mai aspettata!)”.“Secondo me per noi giovani questa situazione è molto più difficile perché siamo abituati a stare sempre in compagnia e uscire quasi tutti i giorni. Però abbiamo capito che anche un piccolo sforzo fa la differenza, quindi anche noi restiamo a casa”.“La nostra scuola si è subito mobilitata, abbiamo iniziato sin da subito le videochiamate con i professori e ogni giorno ci mandano del materiale per consentirci di lavorare nel migliore dei modi. Inizialmente è stato difficile abituarsi a questo nuovo metodo, ma col passare del tempo va sempre meglio”.“Si i miei professori mi hanno mandato dei messaggi di auguri che non mi sarei mai aspettata, mi ha fatto davvero molto piacere sentire il loro affetto”.“Per adesso il mio unico desiderio è ritornare alla normalità e poter riabbracciare amici e parenti. Questo periodo mi ha fatto capire quali sono le cose essenziali della vita che spesso dimentichiamo”.