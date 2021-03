Esami di abilitazione 2021, il calendario delle prove e come si svolgeranno

Esami di abilitazione 2021: il calendario e le prove diverse dopo l’emergenza

L’per l’esercizio delleè dato dall’, indetto ogni anno con ordinanza ministeriale e previsto nella maggior parte dei casi in autunno. Dopo l’, il Ministero dell’Università ha deciso di modificare lee la– si trattava di due prove scritte e di un orale – riducendo l’abilitazione ad un’unicaper la maggior parte delle professioni.Ecco ildegli esami di abilitazione 2021 tra”.L’ha lasciato il segno anche sugli, previste nella maggior parte dei casi in autunno. Sebbene già dallo scorso anno si è preceduto in molti casi con l’erogazione dell’, sono state tante le categorie che hanno dovuto fare “un salto d’appello”: parliamo diche avrebbe dovuto sostenere l’esame a novembre 2021. Alcune categorie, invece, come riporta il Sole24Ore , sono state vittime di unadel: i, ad esempio, hanno in calendario ancora ilcomposto da due prove scritte e un colloquio orale. Per quanto riguarda, infine, le date sono ancora da stabilire. Solo per gli, è stato stabilito con un decreto legge varato lo scorso venerdì che i candidati dovranno svolgere due prove orali. Ecco ilpartendo da quello proposto dal Sole24Ore.Le suddettehanno già sostenuto l’esame di abilitazione lo scorsograzie al decreto 21 emanato dal Ministro dell’istruzione lo scorso 15 gennaio. La prova constava di unada sostenere inLe suddette categorie svolgeranno l’esame di abilitazionein due diverse sezioni, denominate. Le professioni senza la doppia sezione dell’albo, dunque quelle disvolgeranno l’esame nella giornata del. Esso consisterà almeno per le professioni di odontoiatria, veterinaria, dottore commercialista esperto contabile, farmacista, tecnologo alimentare e revisore contabile in unada sostenere a distanza. Ricordiamo che la data di scadenza di presentazione della domanda è fissata per il. Laper le 14 categorie dovrebbe è prevista tra. La scadenza di domande, invece, è stata fissata per ilCome anticipato, sebbene lo scorso anno iabbiano svolto un’unica prova orale a distanza, quest’anno l’esame consterebbe die di unda svolgere in sede. La data di scadenza di presentazione della domanda è fissata per ilma non si esclude che presto arrivi unaper confermare l'esame con un'unica prova orale da sostenere in modalità telematica.