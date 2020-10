Nuovo dpcm 18 ottobre, cosa cambia alle superiori: ingresso alle 9

Studenti delle scuole superiori a scuola alle 9.00 da mercoledì

Elezioni organi collegiali anche a distanza

Azzolina: "La scuola resta aperta"

dobbiamo agire mettendo in campo le misure necessarie per scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto". Sono le parole con cui il presidente del Consiglio,, ha illustrato le misure contenute nel nuovo Dpcm. "Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro paese", ha poi aggiunto il primo ministro.Cosa cambia, dunque, per la scuola? Scopriamolo insieme.Precisiamo subito che le misure delle scuole, al contrario di tutto il resto,e non da oggi, lunedì 19 ottobre. L'efficacia resta uguale: fino al 13 novembre. Ci sarà unacon ingressi differenziati. Non solo la possibilità di effettuare turni pomeridiani, ma anche l’ingresso a scuola che avverrà a partire dalle 9. Nel Dpcm è precisato che gli enti locali possono comunicare al ministero dell’Istruzione le “situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali” e in relazione a esse chiedere che le scuole superiori possano adottare "forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata".Non solo didattica a distanza e lezioni in presenza, ma anche .Il rinnovo delle rappresentanze all’interno delle scuole potrà avvenire, in considerazione del quadro epidemiologico, anche a distanza. Ecco quanto specifica il provvedimento: "Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenirenel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”."La scuola resta aperta.come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di studenti e studentesse. Possibilema solo attraverso interventi mirati". Lo ha affermato la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina."La scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all'ultimo anno del secondo grado", aveva detto Azzolina nel corso dell'incontro di sabato con le Regioni. Per le secondarie di secondo grado (superiori) una parte di didattica digitale "è già presente", ha ricordato. Sulla differenziazione degli orari le Regioni chiedono al Governo di organizzare eventuali adattamenti per le scuole di secondo grado.: nessuna misura generalizzata, ma interventi mirati, territorio per territorio, e d'intesa con dirigenti scolastici e famiglie. La ministra ha poi chiesto che per risolvere le criticità dei trasporti "non si guardi solo a Scuola e Università. La scuola ha "già contribuito a decongestionare i trasporti. Ora si agisca anche su altri settori".