Dpcm, alle superiori si entra alle 9 solo in casi critici. La nota del Ministero

In seguito alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte del 18 ottobre 2020, anche il mondo della scuoladopo ledei ragazzi delle superiori. Infatti, per come è stato presentato il provvedimento, sembrava che: ma non è proprio così, scopriamo meglio come mai.Dopo la conferenza stampa del Primo Ministro Italiano,. Infatti, dopo le prime dichiarazioni della Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, che proprio in merito ai provvedimenti contenuti nel nuovo Dpcm, frenava la loro messa in atto,, è ora arrivata. Scopriamo cosa dice.L’ingresso nelle scuole superiori: questo il sunto della nota diramata nelle ultime ore dal Ministero dell’Istruzione . Infatti, come si legge nella stessa nota ministeriale, "Il Ministero dell’Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota per accompagnare l’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri", e quindiannunciando che "le scuole predisporranno che l’ingresso avvenga non prima delle ore 9.00, come previsto dal Dpcm di ieri." Tuttavia, poche righe sotto il Ministeroma che anzi dovrà essere valutato ogni cambiamento e che "solo in caso di situazioni critiche o di particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali e attraverso la regia dei Tavoli regionali e locali con gli Uffici scolastici." Dunquea partire dalla prossima settimana all’interno degli istituti superiori, mache richiederanno modifiche del normale orario scolastico.Oltre allain caso di particolari criticità, soprattutto legate al sovraffollamento del trasporto pubblico locale,Ovviamente anche queste indicazioni sono contenute nella nota Ministeriale sopracitata, infatti all'interno di quest'ultimache: "[...] modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo die disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00." Dunque la decisioni sull'utilizzo o meno di questi ulteriori strumenti sarà sempre a discrezione delle, degli enti locali eInfine la nota ministeriale, non spendendo troppo parole, ma semplicemente, ancora una volta, che. Infatti il testo recita: "previa comunicazione al Ministero dell’istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza." Dunque qualsiasi percorso vogliano intraprendere le scuole dovrannotramite le autorità regionali