Scuola, si possono portare cappotti in classe? Risponde il Ministero

Scuola, il MI risponde ai dubbi di famiglie e studenti

Glihanno riaperto per la ripresa delleormai da tempo nel rispetto delledopo l’emergenza sanitaria. Con l’in molti si sono chiesti se si potranno portare iin classe. La risposta è affermativa! Ilinsieme al, infatti, lo ha spiegato nelladel portale dedicato al rientro in sicurezza dopo la pandemia da coronavirus, Rientriamo a scuola durante gli spostamenti, rispetto dele attenzione all’e alla disinfezione delle mani. Sono queste le principalida seguire per evitare lanegli ambienti scolastici. Una domanda che famiglie e studenti si sono posti in questi giorni riguarda le eventualie in particolare l’uso del. Ile ilhanno chiarito sul portale “” che. Il Comitato, infatti, si è espresso specificando che “il rispetto delle buone prassi generalmente previste per il contenimento del virus (l’igiene delle mani, l'uso della mascherina, l’igiene ambientale), nonché il rispetto delle indicazioni specifiche per il settore scolastico (sanificazione periodica delle suppellettili e degli arredi, uso della mascherina, costante areazione dei locali e igiene delle mani degli alunni e del personale nel corso della giornata di attività) consentono già di limitare la diffusione del virus, riducendo la probabilità di contaminazione degli indumenti e di eventuale trasmissione del contagio per il tramite degli indumenti medesimi. Il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene pertanto necessario introdurre ulteriori regole di comportamento relative alla gestione degli indumenti per prevenire la trasmissione del virus”. Ecco il post pubblicato dalla ministra dell’Istruzione,sui social.