Ponte Novembre 2020 e Immacolata, dove saranno chiuse le scuole

• 1 Novembre: Tutti i Santi

• 8 Dicembre: Immacolata



Ponte di Tutti i Santi: il 2 Novembre quali Regioni chiuderanno le scuole?

Ponte dell’Immacolata: il 7 Dicembre quali Regioni chiuderanno le scuole?

L’anno scolastico è da poco iniziato ma molti studenti già cominciano a chiedersi quando arriverà il primo ponte ad interrompere, almeno per qualche giorno, le lezioni. Nella prima parte dell’anno scolastico infatti sono due le festività a cui solitamente si associano i primi ponti dell’anno:Guarda anche:Quest’anno purtroppo Tutti i Santi, la festività che ricorre ogni, sarà diTuttavia il calendario scolastico adottato da alcune Regioni prevede la chiusura anche del giorno seguente, ovvero di, il giorno dedicato alla commemorazione dei morti.Unche interesserà anche il 2 Novembre sarà previsto infatti in molte scuole delle seguenti Regioni:Il calendario scolastico dellainfine prevede la chiusura degli istituti, comprendendo dunque anche la festività di Tutti i Santi.La festività dell’che ricorre ogni, quest’anno sarà di. Di conseguenza, sarà molto alta la possibilità per le scuole di fare un ponte abbastanza lungo in quanto immediatamente successivo al fine settimana.Il calendario scolastico autorizza la chiusura degli istituti anchenelle seguenti Regioni: