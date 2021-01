Dopo la maturità viene assunto come docente nella stessa scuola

Da studente di superiori a professore in tre mesi

I piani del giovane insegnante delle superiori di Sarzana

: questa è la storia molto singolare avvenuta a un ragazzo, ora, di Sarzana, in provincia di La Spezia e riportata da LaNazione.it . InfattiMa scopriamo qualcosa in più riguardo questa simpatica vicenda.Davide Bongiorni,è passato, tre mesi dopo il conseguimento del suo diploma,Infatti DavidE, mentre al tempo stesso. Ma com’è passare dall’altro lato della barricata?: “Tante emozioni differenti. Mi ha fatto molto piacere tornare nella scuola in cui ho passato gli ultimi cinque anni vita. Conoscevo tutti, molti dei miei colleghi di oggi erano pochi mesi fa i miei insegnanti”. E com’è possibile che“Il vicepreside e altri mi hanno aiutato a capire le procedure. I tempi erano stretti e senza gli insegnanti a suggerirmi il percorso non ci sarei riuscito. In estate ho seguito un corso universitario per acquisire i 24 crediti formativi e iscrivermi alla graduatoria provinciale Itp".L’intervista al giovane Davide è poi proseguita con: "All’università in questo momento la didattica è a distanza e mi torna molto bene perché posso seguire le lezioni da remoto, registrate, visto che la mattina sono in classe" ha dichiarato il giovane Davide. Il botta e risposta: "Sono iscritto anche al concorso ordinario per Itp: ora ho un incarico precario, potrei ottenere una cattedra. Diventare di ruolo sarebbe la sicurezza della vita. Ma vorrei concludere l’università e passare, per l’insegnamento, nela classe di concorso degli agronomi".