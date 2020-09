Caso di Covid a scuola: come viene fatta la sanificazione e quando viene chiusa

Cosa fare in caso di studenti infetti a scuola

Le procedure in caso di focolai nelle scuole

La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.

Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente.

Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.

Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

Covid a scuola: verrà chiusa?

