Diplomati e laureati, siamo tra gli ultimi in Europa

Secondo gli ultimi datiaggiornati al, l’ItaliaInfatti, la consuetudine vuole che si consideri la quota di popolazione tra i 25 e i 64 anni in possesso di almeno un titolo di studio secondario superiore comeE proprio secondo questo indicatore, il nostro Paese risultatra tutti gli Stati Europei. Ma andiamo a scoprire qualche dato.Iniziamo partendo dai dati dei: come mai il diploma è considerato importante?. Come siamo messi in Italia? Nella nostra penisola, nell’anno 2019,in lieve crescita rispetto al 2018, con ben lo 0.5% in più, un valoree a quella di alcuni tra i più grandi e avanzati paesi dell’Unione: 86,6% in Germania, 80,4% in Francia e 81,1% nel Regno Unito. Peggio di noi solo Spagna, Malta e Portogallo.Sono moltissime le indagini di questo tipo che inevitabilmente mettono. Infatti il divario tra nord e sud. Infatti, Mezzogiorno si registrano livelli decisamente inferiori sia per quanto riguarda, sia per i tassi di occupazione delle persone più istruite, conPurtroppo in Italia il livello di mancata scolarizzazione, che sia diploma o laurea è qualcosa che interessa soprattutto la fascia più vecchia della popolazione, che è comunque la maggior parte. Infatti, con riferimento sempre ai dati dell’Istat,, a fronte di appena la metà, poco più del 50% degli adulti tra i 55 e i 64 anni, del 57,7% degli adulti tra i 45 e i 54 anni e del 68,3% degli adulti tra i 35 e i 44 anni. Lo svantaggio dell’Italia rispetto al resto dell’Europa nei livelli di istruzione della popolazione, pur riducendosi nelle classi di età più giovani, resta comunque molto alto.