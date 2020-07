Ritorno a scuola, le lezioni inizieranno alle 7:00? Arriva il chiarimento

Ritorno a scuola, le lezioni potrebbero iniziare mezz’ora prima

Dopo mesi diin casa per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, gli studenti di tutta Italia sono ormai nel vivo delle vacanze estive. Al, invece, si continua a lavorare in forte sinergia con ilper il ritorno a scuola in sicurezza a settembre. Negli ultimi giorni si sta parlando di un possibileMa è davvero così? Ecco la risposta del Comitato Tecnico Scientifico a questa domanda.È ormai certo che a settembre gli studenti non dovranno riscaricare app e piattaforme per videochiamate o verifiche online perché si ritroveranno finalmente tra i. Dal, infatti, sono già arrivate le linee guida circa ila settembre: dalla disposizione dei banchi alla distanza sociale, dal rinnovamento dell’edilizia scolastica agli aiuti economici per i dispositivi. Un’ipotesi che ha fatto discutere in questi giorni concerne la possibilità diper evitare gli assembramenti negli ambienti interni ed esterni. Il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico,, ha chiarito a Orizzontescuola.it che tale indicazione non è mai stata valutata o divulgata dal team. “Un’ipotesi che abbiamo suggerito è quella di immaginare, soprattutto nelle scuole secondarie, un orario flessibile, per evitare l’affollamento in ingresso”. Per orario d’ingresso flessibile non s’intende dunque l’inizio delle lezioni alle 7, bensì “mezz’ora in più o meno per evitare code agli ingressi”. Per rendere chiara la situazione che si creerebbe, infine, ha preso come esempio un complesso scolastico con 1000 studenti: “Se fai entrare 300-400 persone mezz’ora prima o dopo qualcosa cambia”.