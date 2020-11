Studenti lasciano foto in classe per non far sentire soli i professori

Foto dei volti sui banchi: il gesto degli studenti di Faenza per i professori

Foto dei volti sui banchi: il gesto degli studenti di Faenza per i professori

Sta facendo il giro del web una che ha toccato i cuori sensibili di tutto: gli studenti di una classe dell'di hanno avuto la brillante idea di collocare delle loro foto in corrispondenza dei banchi in classe per fare compagnia ai docenti durante la. In ottemperanza alle nuove disposizioni per contrastare l', gli istituti scolastici italiani, infatti, sono stati chiamati a rimodulare l'orario scolastico con l'obiettivo di incrementare la. Come anticipato, il gesto è diventatosui social e lo stesso primo cittadino di Faenza,, si è complimentato con i ragazzi mediante un post su Facebook: "Complimenti per l'idea e il gesto". A stupirsi e commuoversi è stata anche la professoressache ha raccontato al Resto del Carlino: "Mi avevano preannunciato che avrei trovato una sorpresa. Rivederli tutti di nuovo qui è stato un colpo al cuore".Nel frattempo il Presidente del Consiglio dei Ministri,, è a lavoro per la redazione del nuovoche uscirà entro mercoledì. Ilsarà interessato da nuove misure per scongiurare qualsiasi contagio nelle scuole. Nello specifico, si starebbe pensando di creare dellein cui estendere la didattica a distanza anche per ile per la. Le città con più concentrazione di contagi al momento sarebbero. E non finisce qui: per chi prosegue lepotrebbe essere obbligatorio l'uso della, anche da seduti e con il distanziamento. Nonostante ciò, il ministro della Saluteha dichiarato: "L'idea del governo è sempre quella di non toccare le scuole. Vogliamo difenderle il più possibile, ma purtroppo dobbiamo farlo dentro il contesto di una epidemia".