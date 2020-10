Dpcm 25 ottobre, cosa si può (o non si può) fare fino al 24 novembre

Cosa si può fare e cosa no

Fonte foto: Presidenza del Consiglio dei MinistriLa curva dei contagi sale impietosa e il governo è corso ai ripari con un. Da oggi infatti è in vigore un nuovo provvedimento, firmato dal premier, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo potremmo chiamare il "lockdown del tempo libero" considerato che sarà prioritario andare a scuola o a lavoro.Vediamo nel dettaglio le misure per una maggiore chiarezza e per evitare pesanti sanzioni.È "fortemente raccomandato" ai cittadini di, se non per motivi di lavoro, di salute o necessità. Il DPCM prevede l’obbligo di avere sempre con sénonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.Chiusi palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali., in modo individuale e sempre rispettando il distanziamento sociale di almeno due metri. Vengono sospese le attività sportive di squadra, svolti sia all'aperto che al chiuso.. L'attività motoria e quella sportiva di base restano consentite in centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto, previo rispetto del distanziamento.Il DPCM chiede espressamente alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di incrementare il ricorso allamodulando la gestione degli orari di ingresso e uscita degli alunni anche con turni pomeridiani.. L’obiettivo è quello di evitare orari di punta, specialmente sui mezzi pubblici sovraffollati. Le università devono organizzare lezioni sia in presenza che a distanza, in base all'andamento del quadro epidemiologico del Paese. Il DPCM, i viaggi di istruzione, le iniziative di gemellaggio e di interscambio e le uscite didattiche. Sono, però, ammesse le attività inerentiChiudono. Restano aperti, invece, i musei a condizione che garantiscono modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.ma bisogna rispettare, eventualmente, l’orario di rientro a casa imposto dalla regione di appartenenza. In Lombardia, Campania e Sicilia è alle 23.00, nel Lazio e in Calabria alle 24.00. Per fare shopping bisogna rispettare lo scaglionamento degli ingressi nei negozi e le misure di distanziamento all’interno.. In bar e ristoranti la consumazione è esclusivamente al tavolo dove non si può essere in più di 4 persone.. Lo stesso vale per i negozi, dall’abbigliamento alle librerie: non ci sono limiti d’orarioÈ fortemente raccomandato non ricevere persone non conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza.. Per ora, salvo ordinanze regionali, non ci sono limiti agli spostamenti tra le regioni.È possibile anche prendere i mezzi pubblici anche se è fortemente raccomandato non spostarsi se non per esigenze di lavoro, studio, motivi di salute o servizi di necessità.